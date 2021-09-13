Психологическое благополучие студентов требует особого внимания руководства – Фальков

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Глава министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил о важности психологического благополучия студентов. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Фалькова, психологические трудности – одна из главных угроз качеству образования.

"В наиболее уязвимой ситуации оказываются первокурсники и иностранцы, поскольку для них это еще и культурный компонент, культурный шок", – отметил министр.

Как уточнил Фальков, психологическая поддержка обучающихся в вузах должна быть на высоком уровне, что обеспечит качество высшего образования.

Ранее сообщалось, что все российские вузы начали текущий учебный год в очном формате. Переводить студентов на удаленку пока не планируется.