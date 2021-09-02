Минобрнауки в 2022 году запустит программу поддержки вузов Дальнего Востока

15:37
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Министерство образования и науки РФ планирует в 2022 году запустить программу поддержки вузов Дальнего Востока, заявил на Восточном экономическом форуме глава ведомства Валерий Фальков.
"Разработали специальную программу поддержки дальневосточных университетов. Мы уже ее обсудили с ректорским сообществом, с коллегами из Государственной думы и Совета Федерации, она такая достаточно хорошая, с учетом специфики Дальнего Востока. Мы постараемся на будущий год отдельно запустить", – заявил Фальков.
Глава Минобрнауки также отметил, что в регионах России каждый год увеличивается количество бюджетных местах. Например, на Дальнем Востоке в 2019 году их было 26,5 тысяч, в 2021 стало уже 29 тысяч, а в 2022 году планируется 30 тысяч.
По словам Фалькова, молодежь в ДФО интересуется сетевыми образовательными программами, в связи с этим были реализованы 4 программы на базе Дальневосточного федерального университета и Санкт-Петербургского государственного морского технического университета. По этим направлениям в университеты уже поступили первые студенты.
Ранее Владимир Путин заявил о намерении распределять в регионы подавляющее большинство новых бюджетных мест в вузах.
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