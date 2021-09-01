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Москва 24

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Общество

10:57

Минобрнауки будет реагировать на случаи ущемления прав студентов из-за отказа привиться

общество образование

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что в ведомстве будут оперативно реагировать на обращения студентов в случаях, если их права будут ущемлять в связи с отказом от вакцинации против коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

"...нельзя делить студентов на привитых и непривитых. Университетам важно обеспечить равенство прав студентов. И, конечно же, недопустимо устанавливать какие-либо ограничения в научной, учебной, образовательной, спортивной, творческой жизни в зависимости от наличия либо отсутствия прививки", – заявил министр.

По его словам, на данный момент по РФ прививки от COVID-19 сделали больше 12 процентов студентов. Что касается преподавателей, то по стране вакцинировались более 45 процентов данной профессиональной группы, причем в Москве – более 60 процентов.

Ранее сообщалось, что студентам, которые не прививались от коронавируса, рекомендовано обучаться в удаленном формате.

Также устанавливалось требование справок о вакцинации или перенесенной болезни при заселении в общежитие. Позднее Фальков призвал образовательные учреждения соблюдать права привитых и непривитых студентов в равной мере.

Студенты-иностранцы с ОМС смогут привиться любой из российских вакцин

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