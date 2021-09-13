В текущем учебном году ЕГЭ может пройти в допандемийном формате – Рособрнадзор

13:35
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В текущем учебном году ЕГЭ пройдет в допандемийном формате, если не будет очередных волн заболеваемости COVID-19. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Надо посмотреть, что будет осенью, какая ситуация в стране. В прошлом году мы так же принимали решение. Если не будет очередных волн (коронавируса. – Прим. ред.), если ситуация стабилизируется, тогда мы в тех же рамках, может быть, в том формате, который был раньше, в привычном (формате проведем ЕГЭ. – Прим. ред.)", – сказал он.
Ранее Сергей Собянин заявил, что решение о переводе столичных школ на дистанционное обучение будет приниматься только в крайнем случае. По его словам, власти города делают все возможное, чтобы дети могли посещать образовательные учреждения в привычном формате.
Он также отметил, что в школах по-прежнему действуют санитарные ограничения. Так, например, при выявлении отдельных случаев COVID-19 на удаленку временно переводятся целые классы.
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