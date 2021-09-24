У магазина на Тверской улице в Москве выстроилась очередь за новыми iPhone

08:47
У магазина Apple на Тверской выстроилась очередь за новыми iPhone
Очередь возле re:Store на Тверской улице в Москве начала выстраиваться ночью. Первые желающие купить новый iPhone 13 подошли к магазину в 01:00, сообщает РИА Новости.
К 08:00 перед магазином выстроилась очередь из более 30 человек.
Стоимость iPhone 13 начинается с 79 990 рублей, iPhone 13 Pro – с 99 990 рублей. За iPhone 13 mini придется отдать 69 990 рублей, а за iPhone 13 Pro Max – 109 990 рублей.
Ранее СМИ сообщили, что в России iPhone подорожали в четыре раза за 14 лет. При этом в США за этот же период цена увеличилась в полтора раза.
В Соединенных Штатах за 14 лет цены на iPhone выросли чуть более чем в полтора раза – с 499 до 799 долларов. Стоит отметить, что за данный период курс доллара в России вырос с 25 рублей в 2007 году до 73 рублей в 2021 году.
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