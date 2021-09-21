iPhone в России подорожали в четыре раза за 14 лет – СМИ

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Фото: depositphotos/hurricanehank
Цены на модели iPhone в России за 14 лет выросли в четыре раза. Об этом сообщает "Газета.ру".
Издание проанализировало динамику роста стоимости устройств с самой первой модели iPhone. В 2007 году первая модель смартфона официально в России не продавалась, однако на сером рынке устройство оценили в 21 000 рублей.
Стоимость смартфонов от Apple значительно выросла между 2014 и 2015 годами. Тогда iPhone 6 продавали за 31 990 рублей, а уже следующую модель 6s – за 56 990 рублей. При этом стоимость этих двух моделей в США оставалась на уровне 649 долларов.
Были случаи, когда новые модели смартфонов стоили дешевле, чем старые. Например, iPhone 4s и iPhone 5 продавали в России за 36 990 и 28 990 рублей соответственно. При этом в США стоимость этих моделей была одинаковой.
В Соединенных Штатах за 14 лет цены на iPhone выросли чуть более чем в полтора раза – с 499 до 799 долларов. Стоит отметить, что за данный период курс доллара в России вырос с 25 рублей в 2007 году до 73 рублей в 2021 году.
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