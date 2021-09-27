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Общество

16:13

Психотерапевт оценил влияние игр на психику человека

технологии общество

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Компьютерные игры не повышают агрессию у людей и не несут вреда, рассказал психотерапевт сервиса онлайн-психотерапии Zigmund.Online Мирослав Ясин. По его словам, это доказали в ряде исследований, передает "Газета.ру".

При этом специалист подтвердил, что злоупотребление играми может привести к некоторым отрицательным эффектам.

"Многочасовые игры снижают способности произвольного внимания, могут приводить к замкнутости. При неумеренном времяпрепровождении за монитором опасность представляет снижение физической активности ребенка со всеми вытекающими последствиями", – отметил Ясин.

Психотерапевт подчеркнул, что игры не всегда приводят к зависимости.

"В настоящее время ученые активно исследуют условия, почему у одних людей зависимости формируются, а у других – нет. Пока мы можем только принимать меры предосторожности – регулировать продолжительность игр и времяпрепровождения в Сети", – рассказал специалист.

Ясин добавил, что компьютерные игры развивают и ряд полезных навыков. Среди них – логика, способность принимать решения, следование правилам, умение договариваться, сотрудничать и соперничать.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский назвал загадкой отсутствие запрета на использование смартфонов учениками в российских школах. По его словам, игры в телефон утяжеляют работу современного учителя.

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