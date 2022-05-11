Почему женщины стесняются позднего материнства

Общественное мнение сурово. Даже в наше весьма толерантное время на возрастных мам порой косятся. Как реагировать на бестактные замечания и почему не стоит придавать им значения. Об этом рассуждает журналист, мать двоих детей Евгения Бородина.



Несколько десятилетий назад считалось, что рожать первенца надо до 25 лет. С пометкой "старородящая" в медучреждения поступали женщины, которым было около тридцати. Нянечки на таких поглядывали с сочувствием, а возрастные мамы ощущали себя не в своей тарелке. Теперь уже никого не удивишь годом рождения в обменной карте. Анекдот про хороший возраст, в котором у одной одноклассницы уже внуки, а другая только-только готовится стать матерью, актуален как никогда. Родители, сопровождающие детей в детские сады и школы, отмечают, что зрелых мам становится все больше.

Женщины по разным причинам решаются на позднего первенца. Кого-то подводит здоровье, и они идут на ЭКО. Другие в юности не видели себя в роли матери, а потом их вдруг накрыло желание родить ребенка. Третьи поздно создают семьи из-за того, что сначала уделяют время карьере. Судьбы у всех разные. Все-таки без неприятных ситуаций иногда не обойтись. Менее уязвимы в этом отношении многодетные матери, а вот тем, кому первая беременность выпадает в позднем возрасте, порой приходится некомфортно.

Какие моменты болезненно отзываются в душе "взрослых" матерей? Удивительно, но кое-где еще встречаются врачи, скептически настроенные по отношению к будущим мамам, которым за сорок. Если уж женщина решилась на серьезный шаг, наблюдается в консультации и готовится к предстоящим родам, то по меньшей мере странно напоминать ей на каждом приеме о грядущих трудностях. От доктора не требуется лезть в душу. Об этом следует прямо сказать медику, чтобы не было недомолвок. Если же слова не подействуют, то лучше по возможности сменить врача.

Больно ранят женщин, задержавшихся с материнством, подколки "доброжелателей" из ближнего круга. Раньше они твердили про тикающие часики, а когда появился малыш, вдруг стали к месту и не к месту подбадривать и сочувствовать. В особую категорию "доставал" возрастные мамы заносят также приятельниц и случайных знакомых, которые периодически, словно из лучших побуждений, расписывают перспективы беспокойной старости с ребенком подросткового возраста. Кто-то даже бесцеремонно пугает ранним сиротством отпрыска. Общение с такими людьми лучше сводить к минимуму или совсем прекращать.

Если же подобные негативные мысли не дают покоя, то нужно проанализировать, почему они вас так зацепили. Может, в душе вы тоже переживаете об этом, но боитесь себе признаться. К сожалению, молодость матери не гарантия безмятежной жизни детей. Люди уходят из жизни в разном возрасте. Поэтому не стоит зацикливаться на переживаниях о далеком будущем. Надо по возможности жить счастливо в настоящем времени, при этом иногда с практической точки зрения заглядывая в завтрашний день. Необходимо также позаботиться о финансовой подушке безопасности, приучать ребенка к самостоятельности и внимательнее следить за своим здоровьем.

Часто на матерей негативно действуют случайные реплики незнакомых людей. Стереотипы настолько сильны, что даже моложавую женщину средних лет бесцеремонные люди могут назвать бабушкой, если рядом с ней шагает малыш. Порой неожиданные слова звучат из уст детей. Но они говорят практически всегда то, что думают, а старыми считают всех, кому больше тридцати.



Психологи не советуют зацикливаться на подобных моментах. Нет смысла плакать от обиды на людей, которые не имеют к вам отношения. Если уж высказывание подействовало болезненно, то можно обратить его в свою пользу. Например, не обижаться на "бабушку", а взглянуть на себя со стороны: все ли сделано для того, чтобы уйти от нелестной характеристики.

Неухоженные руки, лишний вес, волосы с сединой, бесформенная одежда и сутулая спина вряд ли способствуют поднятию самооценки в любом возрасте. Старайтесь правильно питаться, регулярно делать гимнастику, продумывайте свой гардероб и прическу, чтобы выйти из нежелательной возрастной категории. Тем более что порой именно поздние роды дарят женщине второе дыхание и стремление соответствовать своему статусу молодой матери. Надо только воспользоваться этим шансом.

Сами мамы элегантного возраста рекомендуют следить за собой, обращать внимание на моду, не отставать от новых технологий и не ворчать по-стариковски на безобидные причуды детей, без которых не обходится ни одно поколение. При этом по возможности надо оставаться собой – принять свое положение и не гнаться за теми, кто по возрасту фактически годится вам в дочери.

В конце концов вы достигли своей вершины. Стать мамой, когда вам хорошо за сорок, это серьезное достижение. Совершенной глупостью считайте слова о том, что поздний ребенок будет страдать от того, что появился на свет у возрастной матери. Не придавайте значения таким высказываниям. Любовь к матери абсолютна, а жизнь – бесценный дар. Никто не имеет права судить, насколько "правильно" и "вовремя" человек появился на свет.