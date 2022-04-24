О чем будущим мамам не расскажут в женской консультации

Врачи женской консультации рассказывают беременным, сколько времени гулять, чем питаться, сколько спать и почему будущей маме не стоит волноваться по пустякам. Самое популярное выражение на этом этапе – относитесь к себе как к хрустальной вазе. И послушные дамы выполняют все требования. О том, что ждет будущих мам после того, как они перестанут быть "хрустальными вазами", размышляет журналист, мать двоих детей Евгения Бородина.



Некоторых новоиспеченных родительниц жизнь застает врасплох. Только-только их капризам потакали, и вот они сами должны отвечать за другого человека и порой забывать о себе. Жизнь молодой мамы вообще стремится к разумному потреблению и упрощению. Тем более если она берет курс на активную заботу о малыше – с многочасовыми прогулками, ежедневной влажной уборкой в доме, заботой о здоровом питании. Режим дня, функциональность, умение мыслить в нескольких направлениях и делать одновременно много дел – вот что требуется, чтобы жизнь с малышом не выбила из колеи.

Опытные родительницы сразу советуют не заморачиваться на внешних проявлениях. Красивые балдахины для кроваток, на выбор которых у беременных уходит масса времени, – это не главное в жизни матери и ребенка. Мало того, в большинстве случаев можно держать пари, что громоздкая конструкция вместе с пологом будет вынесена на балкон в первые две недели материнства. Молодой маме важно экономить время, а такие штуковины требуют постоянной стирки, так как собирают много пыли.

В будущем наступит разочарование и в сложных звуковых игрушках, которые часто покупают первенцам.

Родителей они утомляют, а дети, как показывает практика, любой непростой развлекательной конструкции предпочитают кухонную утварь и другие бытовые предметы.

Следует заботиться о функциональности, выискивая на специализированных сайтах мебель для детской. Имеет смысл заранее продумать, что именно и в каком месте придется хранить. Лучше складывать подобное с подобным (боди, пеленки, носки, подгузники), закрепив за одеждой и расходными материалами определенное место. Тогда не будет досадных поисков в неподходящий момент.

Необходимо держать под рукой и собственные вещи. После родов женщины надеются забыть о надоевшей "беременной" одежде. Однако сразу сбросить лягушачью шкурку, увы, не удастся. Даже если вы не из тех, кто набирает лишний вес, готовьтесь к тому, что по физиологическим причинам живот еще некоторое время будет напоминать вам и окружающим о ранних сроках беременности. Не исключены также бестактные замечания, на которые не следует обращать внимания. Со временем все придет в норму, если правильно ухаживать за собой. Однако поначалу не стоит усердствовать с физическими упражнениями. Достаточно активной ходьбы с коляской в ближайшем парке.



Возможны счастливые исключения, но самой удобной одеждой для активных мам считаются спортивные костюмы и кроссовки, а зимой – горнолыжные штаны и ботинки на толстой подошве. Нужно быть готовой к тому, что после родов у некоторых женщин увеличиваются не только талия и бедра, но и размер ноги. Если ребенок на грудном вскармливании, то готовьтесь к тому, что придется заказывать одежду для кормления, а основным расходником, наряду с подгузниками, станут специальные вкладыши. Для кормящей мамы важно защищаться от сквозняков или переохлаждения. Поэтому необходимым атрибутом для прогулок врачи старой формации называют жилеты.

Мамам не хватает не только личного времени, но и пространства. Маленький "начальник" постепенно заполняет собой все вокруг. Например, не каждый ребенок спит в своей кроватке – многие предпочитают укладываться с родителями. Конечно, это не самый лучший вариант. Но если речь идет о принципиальном подходе – совместный сон или постоянный недосып – то лучше слушать себя, а не тех, кто предается воспоминаниям о бессонных ночах как неотъемлемой части материнства.

После рождения малыша мамы открывают в себе удивительные возможности.

Например, собраться в считанные секунды, чтобы бежать в поликлинику, когда ребенок вдруг пожаловался на боль в ухе. Или мгновенно приготовить что-то другое взамен блюда, тарелку с которым малыш внезапно перевернул. В любом случае жизнь с малышом – это не только приятное времяпрепровождение. Ребенок – не плюшевый мишка, который будет сидеть, где его посадили. Едва карапуз начинает ползать, как у мамы прибавляется хлопот и все трудности самых первых дней кажутся детским лепетом. Причем на "табличные" показатели, когда малыш начнет ползать, садиться или вставать на ножки, можно не ориентироваться: мой старший сын умудрился переползти широкий и, казалось, такой безопасный диван, когда ему не было и четырех месяцев. Он сделал это на спине.

Опытные родители шутят, что когда в доме малыш, то безопасных мест в принципе не бывает. Поэтому заранее надо продумать, что дверцы шкафов и выдвижные ящики стоит блокировать специальными фиксаторами. А что-то можно и вовсе развернуть ящиками к стене, как мы поступили в свое время с детским комодом. Времени, чтобы доставать вещи, требовалось больше, но это было лучше, чем подвергать опасности излишне резвое чадо. Когда ребенок встает на ножки, он неизбежно хватается за все, что годится для опоры. Если малыш потянет на себя, например, ящик комода, то рискует опрокинуть и всю конструкцию. Это может случиться в одно мгновение у самой лучшей мамы на свете. Поэтому вопросам безопасности надо уделять особое внимание. Лучше перестраховаться, не боясь получить от домашних замечание вроде "следить надо за ребенком, и ничего не произойдет". Особые меры предосторожности необходимы, когда речь идет об окнах, которые всегда вызывают у малышей интерес.



Кухня, где мама проводит много времени, тоже притягивает карапузов как магнит. Имейте в виду, что рано или поздно ребенок доберется до всего, что находится на нижнем ярусе. Кастрюли, сковородки, а также запасы крупы и растительного масла имеет смысл спрятать "под охраной" специального фиксатора. А поскольку интерес к домашней утвари долгое время не иссякает, то просто дайте ребенку поиграть с ненужными вам предметами, а на досуге насыпьте в большое блюдо крупу, и пусть малыш пересыпает из ладони в ладонь гречку или пшено.

Мы учимся премудростям на ходу, по мере того как малыш постигает мир.

На уровне инстинкта мамы, например, ставят кипящие кастрюли на самые дальние конфорки, а ручки сковородок разворачивают в сторону так, чтобы за нее нельзя было ухватиться.

Мудрость можно почерпнуть и от более опытных людей. В первую очередь не скупятся на советы близкие родственники. Ждите, что на вас со всех сторон обязательно посыпятся полезные идеи всех мастей, а вам это будет неприятно, потому что большинство воспринимает чужие нравоучения как вторжение в личное пространство. Но без подсказок не обойтись: имеет смысл прислушиваться к ним, откладывая что-то в "копилочку". Для собственного спокойствия держите связь с другими мамами, выберите самую практичную из всех подружек. Желательно, чтобы она была с чувством юмора: такая и поддержит в нужный момент, и развеет страхи, которых поначалу будет великое множество.