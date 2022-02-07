Чем советские дети отличались от современных сверстников

Эпоха СССР сейчас особенно привлекает внимание критиков современной жизни. Чем наши дети отличаются от советских школьников? Какие положительные черты прошлого утрачены навсегда? Что хотелось бы сохранить и взять с собой в будущую жизнь? Ответы на эти и другие вопросы искала журналист, мать двоих сыновей Евгения Бородина.



Фото: Владимир Акимов/РИА Новости

Образ среднестатистического советского ребенка все чаще обсуждают в соцсетях. Те, кто "родом из СССР", ностальгически вспоминают, как носили на шее ключ от квартиры, по дороге из школы отламывали хрустящую корочку от буханки свежего хлеба, не боялись нырять в сугроб в обычных штанишках, совсем не похожих на современные практичные непромокающие.

Школьники советского периода утром выскакивали из подъездов, в ту пору не оборудованных домофонами, и, задрав головы, кричали в окна соседских квартир: "Леха! Санек! Серега!" Потом дружной толпой шагали через двор в ближайшую школу. Там их учили педагоги, авторитет которых родители, в отличие от нынешних, не ставили под сомнение.

По воспоминаниям представителей старшего поколения, после уроков ребята пропадали на улице до тех пор, пока взрослые не возвращались с работы. Двор был для советских детей всем – клубом по интересам, футбольной площадкой, местом первых романтических знакомств. Мальчики гоняли мяч, играли в казаков-разбойников. Девочки скакали через резиночку и прыгали в классики, виртуозно перекидывая из клетки в клетку банку из-под гуталина, набитую песком.

Во дворе можно было рассекать на самокате или велосипеде, не боясь врезаться в чей-то автомобиль – машин в те годы было мало. Песочницы в виде гигантских грибков, узенькие качели без спинок, огромные металлические "паутинки", падение с которых грозило переломами: приметы того самого, "совкового" детства. О мягком безопасном покрытии для площадок никто и не слышал, зато во дворах росла самая настоящая трава.



Фото: Сергей Лидов/РИА Новости

О таком детстве многие современные школьники узнают, в частности из книг. Дениска Кораблев, Витя Малеев, Толя Клюквин и Лелишна из третьего подъезда для наших детей – столь же фантастические персонажи, как Гарри Поттер и герои "Звездных войн".

"Советские школьники могли гулять, где вздумается, были более самостоятельными, чем мы, – рассуждает мой 11-летний сын Даня. – Хотел бы я быть таким же, как они".

Время вспять не повернуть. Свобода в наши дни толкуется точно по определению философа Спинозы – как осознанная необходимость. Потому что многие современные меры безопасности, как и все правила, не просто продуманны, а писаны кровью. Будучи второклассницей, я сама выходила из школы и шла домой. Моего семилетнего сына педагог выпускает только после того, как увидит меня в окно. "Я должна встретиться с родителями глазами, тогда ребенок выйдет к вам", – предупредила учительница в самом начале обучения.

Изменился не только стиль и ритм жизни школьников. Стало другим ее качество. Многие современные ребята учатся не рядом с домом, а там, где, по мнению взрослых, престижнее и больше перспектив. Родители отвозят отпрысков на занятия в автомобилях, высаживая прямо перед калиткой школьного забора. О каком дворовом братстве, совместных походах в кино или за мороженым теперь может идти речь, если ребенок живет в одном районе, учится в другом, а свободное время проводит под присмотром взрослых?



Фото: Владимир Акимов/РИА Новости

Как-то незаметно забота о безопасности детей смешалась с гиперопекой. Бабушки носят за внуками ранцы, ворча, что школьникам эта ноша не под силу. Однако вряд ли портфель эпохи СССР был легче, чем эргономичный рюкзак современного ученика. По словам тех, кто рос в шестидесятые и семидесятые годы, чего стоили одни только деревянные пеналы и учебники в твердых обложках. Для сравнения: сейчас задачники для младших классов делятся на две части и больше напоминают толстую тетрадь. Набитый увесистыми принадлежностями портфель советские дети носили сами.





Александр москвич, учившийся в советское время Учились мы 6 дней, включая субботу. Наши школьные завтраки обходились родителям в 66 копеек в неделю. Помню холодную рыбную котлету на кусочке черного хлеба, вареное яйцо и пирожок с капустой. Удивительно, но на столах в столовой ничего не оставалось. Мы все съедали с большим аппетитом, а вот мои дети такое даже в рот не возьмут. Они сейчас даже бесплатные завтраки в школе не едят. Жена по утрам собирает для них контейнеры с фруктами и сладостями.

По словам мужчины, специально для школы он покупает детям бутылочки с водой. С ностальгией вспоминает, что в своем детстве, набегавшись на перемене, пил воду прямо из-под крана.

Да, родители ворчат, но вытирают отпрыскам руки влажными салфетками, прежде чем угостить мороженым; следят, чтобы универсальная шапка-шлем надежно прикрывала уши; как трагедию воспринимают любую отметку ниже пятерки. Кольцо опеки сужается вокруг детей, вынуждая их становиться изнеженными, но при этом и более рациональными.



Фото: Алексей Бойцов/РИА Новости

Причем современные родители, а также бабушки и дедушки не упускают случая в назидательных целях провести параллель между собственным неприхотливым детством и благополучным периодом роста своих детей или внуков.

Чаще всего, сравнивая разные поколения, взрослые сетуют не на тепличные условия жизни нынешних школьников. Им жаль, что из жизни современных детей ушла романтика. Те самые наивные мечты – первым улететь на Марс, установить грандиозный спортивный рекорд, открыть новые земли или придумать лекарство от всех болезней в мире. Педагоги сетуют, что на вопрос о том, кем бы дети хотели стать, когда вырастут, ребята чаще всего отвечают: "Блогерами или коучами, чтобы быстрее разбогатеть". Настоящих романтиков сейчас поискать – они остались в другой эпохе.

Впрочем, психологи советуют не судить слишком строго. Современные дети вырастут и тоже станут первоклассными врачами, заботливыми учителями, самоотверженными спасателями, виртуозными музыкантами. Так же как и нынешние взрослые, они будут ностальгировать о прошлом, смотря на юное поколение. В любые периоды все нотации начинались со слов: "А вот в наше время…" Общие черты, если поискать, всегда можно найти. Например, современные дети, как и рожденные в эпоху СССР, терпеть не могут манную кашу.

