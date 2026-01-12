Экономист Колташов: график январских зарплат зависит от финвозможностей работодателя

Фото: depositphotos/Fascinadora

График январских зарплат в России зависит от рода деятельности сотрудников и финансовых возможностей работодателей. Об этом рассказал экономист Василий Колташов в беседе с Pravda.Ru.

Эксперт уточнил, что сроки выплат в начале года напрямую обуславливаются спецификой компании и типом трудовых отношений. Например, в крупных организациях зарплату часто переводят заранее, чтобы работники могли планировать расходы во время праздников.

Более того, в таких фирмах сотрудники нередко получают и премии. Особенно это распространено в образовательной сфере, где перед Новым годом выплачиваются значительные суммы, обратил внимание Колташов.

"Однако в небольших компаниях или при временной занятости выплаты могут задерживаться до середины февраля", – добавил он.

Экономист также напомнил, что в российской системе оплаты труда зарплата рассчитывается помесячно, а не почасово или понедельно. Это означает, что порядок выплаты аванса и окончательного расчета определяется внутренними правилами компании и может различаться даже внутри одной отрасли.

"Работодатель может рассчитать аванс за несколько рабочих дней января или за половину месяца – это внутреннее решение компании. Основная сумма за январь, как правило, перечисляется в начале февраля, после завершения расчетного периода", – подытожил Колташов.

В этом году январь станет самым коротким рабочим месяцем. Всего жителей России ждет 3 рабочих недели по 5 трудовых дней. Таким образом, в первый месяц 2026-го граждане будут работать всего 15 дней.

При этом длительные новогодние праздники не скажутся на размере окладной части заработной платы, напоминали ранее в Госдуме. Однако при сдельной оплате труда сумма "будет зависеть от того, какое количество услуг оказано или продукции произведено".