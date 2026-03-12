Форма поиска по сайту

12 марта, 11:52

Шоу-бизнес

Экс-участницу "Дома-2" Реутову отправят на реабилитацию в Дагестан

Фото: телеграм-канал Baza

После принудительного лечения в тайской клинике бывшая участница "Минуты славы" и "Дом-2" Юлия Реутова будет отправлена для дальнейшей реабилитации в женский реабилитационный центр в Дагестане. Об этом сообщил волонтер Нурлан Багиров.

"(Российский боец смешанных единоборств Шарабутдин Магомедов. – Прим. ред.) предложил нам помощь в лечении и реабилитации Юлии Реутовой в Дагестане. Я принял предложение, родители Юли также поддержали инициативу", – написал волонтер на своей странице в соцсети.

Ранее СМИ распространили видеоролик, на котором 32-летняя Реутова выходит из здания в Паттайе с переноской. Журналисты отметили ее неопрятный вид и проблемы с гигиеной. Немногим позже стало известно, что Реутова является уроженкой Луганска. Она известна как цирковая артистка, специализирующаяся на акробатических номерах с использованием воздушной сетки.

Врач Андрей Звонков связал это с возможной травмой или употреблением запрещенных веществ.

