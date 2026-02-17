Mash: бывшая участница шоу "Дом-2" Юлия Реутова стала бездомной в Таиланде

Бывшая участница шоу "Дом-2" и "Минута славы" Юлия Реутова стала бездомной в Таиланде, сообщили СМИ. По одной из версий, она могла украсть 50 тысяч долларов и из-за этого скрываться. Подробности – в материале Москвы 24.

Состояние крайне удручающее

Фото: телеграм-канал Mash

Цирковая артистка, бывшая участница шоу "Минута славы" и "Дом‑2", 32-летняя Юлия Реутова живет на улице в Таиланде из-за проблем с памятью, сообщил телеграм-канал Mash. Журналисты разместили видео, на котором девушка, похожая на Юлию, выходит из помещения в Паттайе, взяв с собой переноску для животных. Она была одета в рубашку цвета хаки, длинные штаны, поверх которых повязана кофта.

"Выглядит неопрятно – не стрижет ногти и пренебрегает гигиеной", – отметили авторы поста со ссылкой на очевидцев.

Как сообщает aif.ru со ссылкой на волонтера Светлану Шерстобоеву, звезду российских шоу также заметили под мостом в Паттайе.

"Мой друг томич Сергей К. прислал мне локацию ее палатки. Она особо не прячется. <…> Ментально она тяжело нездорова. Неконтактна. От денег и помощи отказывается", – пояснила волонтер.

В свою очередь, врач Андрей Звонков в беседе с журналистами предположил, что причиной состояния Реутовой может быть травма или употребление запрещенных веществ.



Андрей Звонков врач Это может быть все что угодно: и химия, и травмы, и кровоизлияния, и может быть какая-то инфекция, которая поразила мозг, и человек потерял память. Если был удар по голове, последствия могут быть плачевные. Но еще хуже, если в деле замешаны психотропные препараты.

По словам врача, и в случае травмы, и в случае употребления наркотиков, память может вернуться через несколько месяцев, но возможен вариант, в котором изменения мозга уже необратимы.

Общественник Нурлан Багиров рассказал "Экспресс-газете", что, вероятно, Юлия могла потерять память и стать бездомной из-за конфликта с неизвестными.

"Появилась версия, что она могла украсть 50 тысяч долларов у серьезных людей и из-за этого скрылась. Информация неподтвержденная, сейчас все проверяем. Если выяснится, что кому-то нанесен материальный ущерб, будем решать вопрос, чтобы обеспечить ее безопасность", – заявил он.

При этом Багиров отметил, что вышел на контакт с родителями Юлии, которые ищут дочь последние четыре месяца. За Юлией в Паттайю должны вылететь отчим и бывший муж.

К слову, на странице девушки в социальных сетях продолжают появляться ее фотографии, последняя из которых опубликована 6 дней назад. По данным СМИ, знакомые Юлии полагают, что ее аккаунтом завладели мошенники и постят либо архивные кадры, либо изображения, сгенерированные искусственным интеллектом. Например, на одном из фото отсутствовали татуировки на руке, которые у Реутовой есть в реальности.

Элементы акробатики

Фото: телеграм-канал Mash

По открытым данным, карьера Реутовой началась в 2011 году, когда девушка – мастер спорта Украины по художественной гимнастике – подписала контракт с цирком братьев Ринглинг, Барнума и Бейли, и отправилась в США.

В 2013 году артистка уехала в Китай, где работала в клубах Шанхая и Макао. В своих номерах девушка сочетала элементы акробатики и стриптиза, используя в реквизите предметы художественной гимнастики, воздушную стеклянную сферу и подвесные сети.

Приехав в Россию, Юлия танцевала в клубе и параллельно развивала аккаунты в социальных сетях и канал на YouTube: она проводила мастер‑классы по растяжке и обучала шпагату. Позднее она привлекла внимание блогера Амирана Сардарова, который пригласил Реутову в шоу "Дневник Хача".

В 2017 году Юлия выступила в шоу "Минута славы" с номером на воздушной сетке. Позже Реутова запустила собственное YouTube‑шоу – проект возник после ее конфликта с возлюбленным.

В сентябре 2019 года Юлия появилась в телестройке "Дом‑2", однако пробыла на проекте лишь неделю.

Кроме того, в СМИ писали, что во время работы за границей девушка подрабатывала моделью и публиковала видео эротического характера на специализированной платформе, а также якобы зарабатывала на откровенных фотосессиях. В 2020‑х годах она практически исчезла из российского медиапространства.