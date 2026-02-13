Форма поиска по сайту

13 февраля, 17:07

Шоу-бизнес
Ведущий Маркони удалил скандальный выпуск шоу с рассказом Регины Тодоренко о меде

"Уже не отмыться": скандальное шоу с рассказом Регины Тодоренко о меде удалили из Сети

Телеведущая Регина Тодоренко снова столкнулась с волной негатива в Сети: она рассказала, как ее желание доказать, что аллергии не существует, поставило под угрозу жизнь и здоровье человека. Ведущий шоу, в котором участвовала знаменитость, Владимир Маркони, заявил, что выпуск программы уже удален. Подробности – в материале Москвы 24.

"Если бы человек умер?"

Фото: rutube.ru/"Пожалуйста, не рассказывай!"

В начале февраля телеведущая Регина Тодоренко вместе с супругом, певцом Владом Топаловым, стала гостьей шоу Владимира Маркони "Пожалуйста, не рассказывай". Знаменитость поделилась историей о том, как решила доказать знакомому с аллергией на мед, что все болезни имеют психосоматическую природу.

Один раз я отравила одного молодого человека, который считал, что ему нельзя мед. И я говорю: "Это психосоматика". Наварила чай, положила туда мед, но не сказала, что там мед. Он присылает мне фотографию, у него отек Квинке. И спрашивает: "Ты что, положила в чай мед?" Я ужасным человеком была! Сейчас я лучше.
Регина Тодоренко
телеведущая, актриса, блогер

Этот отрывок завирусился в Сети и вызвал волну негодования среди комментаторов. По мнению пользователей, поступок Регины мог стоить ее знакомому жизни. Особенно история задела тех, кто страдает от аллергии. Кто-то на фоне скандала предложил "отменить" телеведущую. Другие отметили, что не удивились, услышав подобное от Регины. Однако нашлись и те, кто поддержал Тодоренко, указав, что в этом шоу гости как раз делятся поступками, за которые им стыдно.

"Если, например, сильно не повезло и отекает трахея, то можно не успеть принять антигистаминный препарат. Тогда смерть", "нужно смотреть полностью шоу "Пожалуйста, не рассказывай", там как раз Регина говорит, что этот поступок был самым ужасным в ее жизни", "вы весело рассказываете, что явно даже не осознали, что натворили"; "если бы человек, которому вы положили мед в стакан, по итогу умер, вы бы тоже забавлялись и рассказывали об этом на ТВ?", "какой срок исковой давности при покушении на убийство?", "ох, не отмыться вам уже", "почему ее наконец-то не отменят?" – высказались комментаторы.

Позже ведущий шоу Владимир Маркони в беседе с Woman.ru рассказал, что скандальный выпуск удалили.

Мы сделали все выводы. Выпуск с Региной и с Владом мы удалили полностью отовсюду.
Владимир Маркони
стендап-комик, актер, телеведущий

При этом ведущий попытался отшутиться, когда у него спросили о тяжелых последствиях такого розыгрыша.

"Я всегда носил прическу афро, но однажды попробовал ложечку меда – и вот что со мной стало. Регину я заблокировал везде. Потому что так себя вести на программах – это просто недопустимо. Это отвратительно", – шутливо добавил блогер.

При этом адвокат Ольга Власова прокомментировала поступок Тодоренко, отметив, что если бы ее знакомый обратился с заявлением в полицию, то телеведущей могла грозить статья.

Может быть возбуждено уголовное дело по статьям, которые зависят уже от причиненного вреда здоровью. Наказание за умышленное причинение вреда здоровью – до 8 лет лишения свободы. В случае, если был бы летальный исход, – до 12 лет лишения свободы.
Ольга Власова
адвокат

Телеведущая пока не комментировала скандал и сократила свое присутствие в соцсетях.

"Что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/reginatodorenko

Тодоренко не впервые сталкивается с "отменой". В апреле 2020 года в интервью она заявила, что женщины сами несут ответственность за то, что становятся жертвами домашнего насилия. По ее словам, жены должны задумываться о причинах насилия со стороны мужа.

"Нужно быть психологически больным человеком, чтобы сказать на камеру: "Боже! Мой муж меня бьет!" – заявила Регина.

Однако на этом знаменитость не остановилась и продолжила делиться мыслями на тему.

"Мой муж меня бьет". А почему? Ты не задумывалась об этом? Что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? А что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?
Регина Тодоренко
телеведущая, актриса, блогер

Высказывания телеведущей вызвали шквал негатива в Сети. Сначала негодующие пользователи оставляли сообщения под постами Тодоренко, затем она закрыла комментарии и те, кому было что сказать, переместились на страницу ее супруга Влада Топалова. Певец встал на защиту жены, призвав высказать то, что наболело, ему и "оставить хрупкую девочку в покое", ведь она "достаточно настрадалась и нарыдалась".

Позже сама Регина нашла в себе силы объясниться с аудиторией. Она извинилась в своих соцсетях за "некорректные формулировки" и заявила, что "против домашнего насилия". Помимо этого, знаменитость намекнула, что якобы сама столкнулась с подобным, поэтому "не готова рассказать о том, что произошло".

После скандала несколько крупных рекламодателей разорвали отношения с Региной, а журнал Glamour лишил ее титула "Женщина года".

