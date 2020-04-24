Подробности скандала с телеведущей Тодоренко вокруг ее высказывания о домашнем насилии

Известная телеведущая и блогер Регина Тодоренко стала мишенью для пользователей социальных сетей. Аудитория ополчилась на бывшее лицо проекта "Орел и Решка" за неосторожное высказывание о домашнем насилии в одном из интервью. По мнению Тодоренко, женщины сами виноваты в том, что их бьют. Позицию Регины пользователи Сети не одобрили, началась травля. Однако в мире шоу-бизнеса смотрят на ситуацию не так однозначно. Рассказываем подробности инцидента, а также выясняем, как отреагировали на скандал российские знаменитости.

"Что ты сделала для того, чтобы не бил"

Все началось с видеоинтервью изданию PeopleTalk. В "гостях" у журналиста были Регина Тодоренко вместе с мужем Владом Топаловым. Паре предложили обсудить хайп на отношениях, а также красивые семейные картинки, которые зачастую звезды выкладывают в соцсети, а затем оплакивают после разрыва с громкими признаниями.

"Нужно быть психологически больным человеком, чтобы сказать на камеру: "Боже! Мой муж меня бьет!" – высказалась Тодоренко. Однако на этом не остановилась и свернула в сторону домашнего насилия.





Регина Тодоренко телеведущая, блогер "Мой муж меня бьет". А почему? Ты не задумывалась об этом? Что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? А что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?

Расценивать высказывание телеведущей можно по-разному. Однако пользователи соцсетей свои выводы сделали быстро – и затравили телеведущую в социальных сетях. Тодоренко обвинили в поддержке домашнего насилия. Досталось и ее мужу. Когда Регина закрыла комментарии в своих соцсетях, пользователи начали атаковать Топалова.

Пользователи обвиняли певца и его жену в двуличности. Влад в ответ церемониться не стал – и несколько подписчиков получили нелестные ответы на свои комментарии, в том числе с содержанием мата. Однако позже Топалов вспомнил о публичности и написал пост-ответ по всем правилам русского языка.





Влад Топалов певец А вам, великие умы современности, ораторы, гении, изобретатели, ученые, профессора, лингвисты, академики, создающие каждый день столько нового и сидящие дома на диванах, я скажу только одно: если вам есть что сказать, говорите мне. Оставьте хрупкую девочку в покое. Она достаточно настрадалась и нарыдалась за сутки.

Позже в соцсети вернулась и сама Регина. Она обратилась к подписчикам с извинениями. "Я прошу прощения за некорректные формулировки домашнего насилия. Я против домашнего насилия, любого насилия. Возможно, во мне говорят детские страхи, возможно, как и сотни женщин, я не готова рассказать о том, что со мной произошло", – заявила Тодоренко на своей страничке в Instagram.

Кроме того, телеведущая завила, что связалась с несколькими фондами, поддерживающими женщин, подвергшихся домашнему насилию. Тодоренко планирует "совместными силами доносить эту проблему до общества", а также "вырабатывать шаги по ее искоренению."

Отказались от сотрудничества

Фото: ТАСС/ Сергей Бобылев

Однако спасать себя было поздно. Пользователи запустили целую волну недовольства. Кроме Регины и ее мужа, они начали атаковать бренды, амбассадором которых в России являлась Тодоренко. Компании просили убрать телеведущую из рекламы, писали, что бренды "оплачивают домашнее насилие".

Кое-кто прислушался. Компания PepsiCo решила разорвать соглашение с Тодоренко и остановить рекламную кампанию с ее участием. Напомним, певица рекламировала сок, принадлежащий бренду. Как сообщил телеканалу "360" директор по коммуникациям PepsiCo в России Александр Костиков, такое решение компания приняла именно после высказываний Регины о домашнем насилии.

Задумалась о сотрудничестве с "женоненавистницей" – так прозвали Тодоренко хейтеры – и компания Pampers. Последнее Время Тодоренко также выступала там рекламным лицом. О реакции на произошедшее представители компании сообщили в СМИ.





компания Pampers Мы категорически не поддерживаем насилие. Для нас нет ничего важнее здоровья, благополучия и безопасности людей. Мы очень глубоко расстроены и разочарованы тем, как прозвучали слова Регины. Уже разбираемся в сложившейся ситуации. Мы во всем разберемся!

Вишенкой на торте стало лишение Тодоренко звания "Женщина года" по версии журнала Glamour. При этом редакция глянца попыталась немного образумить разгневанных пользователей. "Любое насилие, в том числе буллинг, недопустимо. Очень надеемся, что вы нас в этом поддерживаете", – сообщается в соцсетях Glamour.

При этом в Госдуме решение журнала поддержали. "Высказывания Регины о домашнем насилии отражают весь набор вредных стереотипов, существующих на эту болезненную тему: "сама виновата", "надо молчать", – сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в своем Telegram-канале.





Оксана Пушкина заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Эти стереотипы вредят реальным жертвам насилия, которые под их давлением годами живут в травмирующей ситуации и боятся просить о помощи.

Депутат подчеркнула, что это негативно сказывается на реальных жертвах насилия.

Все не так однозначно

Нельзя сказать, что Тодоренко окружили только хейтеры. Общество разделилось на два лагеря. Некоторые пользователи социальных сетей, женщины писали в комментариях под постами Регины, что разделяют ее позицию. "Формулировка подкачала, но посыл абсолютно разумный", – пишут гости на странице Тодоренко в Instagram.

В комментариях люди пытаются разъяснить друг другу, что Регина вовсе не оправдывала домашнее насилие, а лишь негативно высказалась в адрес тех женщин, которые не пытаются бороться, а просто принимают ситуацию с побоями.

Также часть сообщества обратилась и к брендам. Их стали обвинять в том, что они слишком ведомы. "Вы пошли на поводу у абьюзинга толпы. Вы такие же абьюзеры. Регина Тодоренко никак не поддерживала домашнее насилие. Она задала в общем-то правильные вопросы", – пишут в комментариях в Instagram компании PepsiCo.

За Регину вступились и некоторые российские знаменитости. Например, телеведущая Ксения Собчак выступила против травли со стороны общества. Об этом она написала на своей страничке в Instagram.





Ксения Собчак телеведущая Ведь вопрос не в словах, не правда ли? А в том, что нет большего удовольствия для толпы, чем уничтожить очередную знаменитость. Я против домашнего насилия, против виктимшейминга и рассуждений в духе "она сама виновата". Но я также против "диктатуры толерантности", когда любое неосторожное или глупое слово становится стартом травли.

Также за Тодоренко вступились певица Валерия и ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин. В беседе с представителями СМИ они заявили, что телеведущая могла оступиться, но "уничтожать" ее за это нельзя. "Еще вчера она была явно возмущена, но сегодня у нее все вопросы отпали", – передал Пригожин слова жены.

Однако программа, запущенная пользователями соцсетей, действует. И результатом этого может стать потеря телеведущей большой части дохода, в частности от сотрудничества с брендами. Однако "черный пиар – это тоже пиар". За прошлый год Регина заработала 26 миллионов рублей на своем шоу в YouTube. И количество подписчиков в аккаунтах звезды на фоне скандала только возросло.