"Не исправится никогда". Кто защитит россиянок от мужей-мучителей

Сразу из-за нескольких новостей внимание общественности снова приковано к проблеме домашнего насилия в России. Так, 9 июля стало известно, что Европейский суд по правам человека обязал РФ выплатить 20 тысяч евро компенсации Валерии Володиной, которую при попустительстве правоохранительных органов неоднократно избивал бывший сожитель. В то же время страну облетела печальная новость, что в Магнитогорске умерла молодая Дарья Рубцова, искалеченная собственным мужем. Вместе с экспертами разбираемся, почему россиянки оказались беззащитны перед домашними тиранами.

Лера

В 2014 году жительница Ульяновска Валерия начала встречаться со своим будущим мучителем, гражданином Азербайджана Рашадом Салаевым. Впервые он избил ее уже в апреле 2015 года. Но за помощью к правоохранителям женщина обратилась только 1 января 2016 года. Но тщетно: полицейские не нашли состава преступления.

После избиений Лера порой неделями не поднималась с кровати. Несколько раз она сбегала от мужчины, но он всегда находил ее и бил снова. Однажды, когда она, будучи беременной, укрылась в Москве, сожитель отыскал ее и избил до выкидыша. Мужчина полностью контролировал передвижения и финансы женщины, не позволял ей устроиться на работу.

В какой-то момент Валерия выяснила, что Рашад установил GPS-трекер на ее машину, а также спрятал следящее устройство в ее сумку. После очередной попытки побега Салаев перерезал у автомобиля женщины тормозные провода. Опомнившись, он все же предупредил ее в СМС, что за руль садиться нельзя, иначе может погибнуть.

Лера опять обратилась в полицию, предоставила скриншоты переписки, но правоохранители вновь отказали ей в возбуждении уголовного дела. Спасением для женщины стало знакомство с юристами, которые искали подобное дело для представления в ЕСПЧ.

Теперь родина должна выплатить 34-летней Валерии 20 тысяч евро компенсации за бездействие правоохранительных органов. Сейчас женщина живет в другой стране, сменила имя и внешность, так как мучитель все еще на свободе.

ЕСПЧ присудил жертве домашнего насилия компенсацию в 20 тысяч евро

Дарья

Еще одна жертва домашнего насилия – 26-летняя жительница Магнитогорска Дарья Рубцова. Муж Анатолий Рубцов годами истязал ее. Несмотря ни на что, женщина не развелась, скрыла от родных побои и родила от мучителя двух девочек. В 2017 году пьяный супруг избил Дашу до полусмерти.

Врачам удалось спасти женщину, но из-за полученных травм ее лицо было навсегда изуродовано, а также развилась тяжелая форма эпилепсии. Жертва мужа каждый день мучилась из-за приступов болезни. Анатолий не отрицал свою вину. Несмотря ни на что, женщина так и не написала на супруга заявление в полицию. И до самой смерти продолжала жить с садистом.

В начале июля состояние Дарьи ухудшилось, врачи не смогли ей помочь. 6 июля женщина умерла от последствий избиения. В интернете появилась петиция с требованием наказать мужчину, изуродовавшего молодую мать. Общественность возмутило, что убийца гуляет на свободе. Более того, с ним остались жить две малолетние дочери: трех и двух лет.

А пока на странице мужчины в одной из соцсетей размещено прощание с женой. "Любимая Дашенька, ты всегда будешь в моем сердце. Спи спокойно, родная, пусть земля тебе будет пухом", – написал Анатолий, погубивший ее.

Преступная халатность?

Лидер движения "За права женщин России", почетный адвокат РФ Людмила Айвар считает, что в случае с Дарьей правоохранители проявили непрофессионализм.

"Когда она поступила в больницу с насильственными травмами, врачи должны были сообщить об этом правоохранительным органам. А те в свою очередь обязаны были выяснить, что произошло. Им следовало все проверить, опросить соседей, родственников", – сказала адвокат Москве 24.

По ее словам, если здоровью женщины был нанесен серьезный вред, "то это уголовно наказуемое деяние, которое необходимо расследовать независимо от наличия заявления жертвы".



Людмила Айвар почетный адвокат РФ В данном случае это, конечно же, непрофессионализм правоохранительных органов. Теперь, после смерти жертвы, они должны установить причинно-следственную связь между побоями и смертью. Если ее найдут, то против агрессора необходимо возбудить уголовное дело либо по статье "Убийство", либо по статье "Причинение смерти по неосторожности". Они просто обязаны срочно вмешаться в ситуацию.

А специалист по гражданскому и международному праву, адвокат Мария Ярмуш опасается, что Анатолий уйдет от ответственности. "Так жалко эту девочку. Такая молодая. Я боюсь, что он даже не сядет за это. Потому что установить причинно-следственную связь между ее гибелью и избиениями очень сложно", – посетовала адвокат.

Роковая ошибка?

В России декриминализовали домашние побои еще в 2017 году. Адвокат Людмила Айвар считает этот шаг ошибкой. Она рассказала, что вот уже несколько лет в Госдуме разрабатывают законопроект, который сможет хоть как-то защитить жертв домашнего насилия.

"Законопроект есть, но он направлен лишь на профилактику домашнего насилия, а не на наказание агрессоров. Один из элементов инициативы – "охранный ордер". Аналог зарубежного судебного запрета. Агрессору смогут запрещать приближаться к жертве ближе чем на 200 метров, звонить ей, угрожать", – рассказала адвокат.

Айвар входила в рабочую группу по разработке законопроекта. Она недовольна, что он все еще остается на стадии обсуждения. По словам адвоката, документ уже не раз меняли и неоднократно пытались внести на рассмотрение Госдумы, но пока тщетно.



Людмила Айвар адвокат Может быть, случаи насилия, преданные огласке, как-то ускорят его рассмотрение. Ведь в случае нарушения "охранного ордера" агрессора можно будет штрафовать, а при повторном несоблюдении предписания – арестовывать.

В свою очередь, адвокат Мария Ярмуш отметила, что в России и сейчас существует судебный запрет. Можно подать заявление с просьбой ограничить ответчика в совершении тех или иных действий. Например, во время рассмотрения иска о расторжении брака, определении места жительства детей или взыскании алиментов.

"Я пыталась получить такой запрет в своей практике. Но суд отказывает в удовлетворении подобного ходатайства. Хотя мы объясняли, что после начала развода муж угрожает, неоднократно избивал", – посетовала адвокат.

По ее словам, сейчас женщины часто идут на развод, когда уже не могут терпеть насилие и унижения. "Столько раз мои клиентки были избиты! Одну из них муж так ударил в живот, что у нее был разрыв селезенки, врачам пришлось ее удалить. Так он пришел в больницу, умолял простить, плакал. И она не стала подавать заявление в полицию", – поделилась Ярмуш.

Она уверена, что все домашние агрессоры "чувствуют себя безнаказанными, так как всегда могут прийти, поплакаться". А женщины боятся сажать супругов-мучителей из-за детей. Зачастую жены боятся потерять кормильцев.

"Но агрессор не исправится никогда. Если мужчина уже поднял однажды руку на женщину, надо от него бежать. Это совет адвоката. Неважно – молодой человек, сожитель, муж – если он только начинает кричать, контролировать каждый шаг женщины – его надо гнать", – заключила она.