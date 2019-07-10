"Не исправится никогда". Кто защитит россиянок от мужей-мучителей

Сразу из-за нескольких новостей внимание общественности снова приковано к проблеме домашнего насилия в России. Так, 9 июля стало известно, что Европейский суд по правам человека обязал РФ выплатить 20 тысяч евро компенсации Валерии Володиной, которую при попустительстве правоохранительных органов неоднократно избивал бывший сожитель. В то же время страну облетела печальная новость, что в Магнитогорске умерла молодая Дарья Рубцова, искалеченная собственным мужем. Вместе с экспертами разбираемся, почему россиянки оказались беззащитны перед домашними тиранами.
Лера
В 2014 году жительница Ульяновска Валерия начала встречаться со своим будущим мучителем, гражданином Азербайджана Рашадом Салаевым. Впервые он избил ее уже в апреле 2015 года. Но за помощью к правоохранителям женщина обратилась только 1 января 2016 года. Но тщетно: полицейские не нашли состава преступления.
После избиений Лера порой неделями не поднималась с кровати. Несколько раз она сбегала от мужчины, но он всегда находил ее и бил снова. Однажды, когда она, будучи беременной, укрылась в Москве, сожитель отыскал ее и избил до выкидыша. Мужчина полностью контролировал передвижения и финансы женщины, не позволял ей устроиться на работу.
В какой-то момент Валерия выяснила, что Рашад установил GPS-трекер на ее машину, а также спрятал следящее устройство в ее сумку. После очередной попытки побега Салаев перерезал у автомобиля женщины тормозные провода. Опомнившись, он все же предупредил ее в СМС, что за руль садиться нельзя, иначе может погибнуть.
Лера опять обратилась в полицию, предоставила скриншоты переписки, но правоохранители вновь отказали ей в возбуждении уголовного дела. Спасением для женщины стало знакомство с юристами, которые искали подобное дело для представления в ЕСПЧ.
Теперь родина должна выплатить 34-летней Валерии 20 тысяч евро компенсации за бездействие правоохранительных органов. Сейчас женщина живет в другой стране, сменила имя и внешность, так как мучитель все еще на свободе.
ЕСПЧ присудил жертве домашнего насилия компенсацию в 20 тысяч евро
Дарья
Еще одна жертва домашнего насилия – 26-летняя жительница Магнитогорска Дарья Рубцова. Муж Анатолий Рубцов годами истязал ее. Несмотря ни на что, женщина не развелась, скрыла от родных побои и родила от мучителя двух девочек. В 2017 году пьяный супруг избил Дашу до полусмерти.
Врачам удалось спасти женщину, но из-за полученных травм ее лицо было навсегда изуродовано, а также развилась тяжелая форма эпилепсии. Жертва мужа каждый день мучилась из-за приступов болезни. Анатолий не отрицал свою вину. Несмотря ни на что, женщина так и не написала на супруга заявление в полицию. И до самой смерти продолжала жить с садистом.
В начале июля состояние Дарьи ухудшилось, врачи не смогли ей помочь. 6 июля женщина умерла от последствий избиения. В интернете появилась петиция с требованием наказать мужчину, изуродовавшего молодую мать. Общественность возмутило, что убийца гуляет на свободе. Более того, с ним остались жить две малолетние дочери: трех и двух лет.
А пока на странице мужчины в одной из соцсетей размещено прощание с женой. "Любимая Дашенька, ты всегда будешь в моем сердце. Спи спокойно, родная, пусть земля тебе будет пухом", – написал Анатолий, погубивший ее.
Преступная халатность?
Лидер движения "За права женщин России", почетный адвокат РФ Людмила Айвар считает, что в случае с Дарьей правоохранители проявили непрофессионализм.
"Когда она поступила в больницу с насильственными травмами, врачи должны были сообщить об этом правоохранительным органам. А те в свою очередь обязаны были выяснить, что произошло. Им следовало все проверить, опросить соседей, родственников", – сказала адвокат Москве 24.
По ее словам, если здоровью женщины был нанесен серьезный вред, "то это уголовно наказуемое деяние, которое необходимо расследовать независимо от наличия заявления жертвы".
А специалист по гражданскому и международному праву, адвокат Мария Ярмуш опасается, что Анатолий уйдет от ответственности. "Так жалко эту девочку. Такая молодая. Я боюсь, что он даже не сядет за это. Потому что установить причинно-следственную связь между ее гибелью и избиениями очень сложно", – посетовала адвокат.
Роковая ошибка?
В России декриминализовали домашние побои еще в 2017 году. Адвокат Людмила Айвар считает этот шаг ошибкой. Она рассказала, что вот уже несколько лет в Госдуме разрабатывают законопроект, который сможет хоть как-то защитить жертв домашнего насилия.
"Законопроект есть, но он направлен лишь на профилактику домашнего насилия, а не на наказание агрессоров. Один из элементов инициативы – "охранный ордер". Аналог зарубежного судебного запрета. Агрессору смогут запрещать приближаться к жертве ближе чем на 200 метров, звонить ей, угрожать", – рассказала адвокат.
Айвар входила в рабочую группу по разработке законопроекта. Она недовольна, что он все еще остается на стадии обсуждения. По словам адвоката, документ уже не раз меняли и неоднократно пытались внести на рассмотрение Госдумы, но пока тщетно.
В свою очередь, адвокат Мария Ярмуш отметила, что в России и сейчас существует судебный запрет. Можно подать заявление с просьбой ограничить ответчика в совершении тех или иных действий. Например, во время рассмотрения иска о расторжении брака, определении места жительства детей или взыскании алиментов.
"Я пыталась получить такой запрет в своей практике. Но суд отказывает в удовлетворении подобного ходатайства. Хотя мы объясняли, что после начала развода муж угрожает, неоднократно избивал", – посетовала адвокат.
По ее словам, сейчас женщины часто идут на развод, когда уже не могут терпеть насилие и унижения. "Столько раз мои клиентки были избиты! Одну из них муж так ударил в живот, что у нее был разрыв селезенки, врачам пришлось ее удалить. Так он пришел в больницу, умолял простить, плакал. И она не стала подавать заявление в полицию", – поделилась Ярмуш.
Она уверена, что все домашние агрессоры "чувствуют себя безнаказанными, так как всегда могут прийти, поплакаться". А женщины боятся сажать супругов-мучителей из-за детей. Зачастую жены боятся потерять кормильцев.
"Но агрессор не исправится никогда. Если мужчина уже поднял однажды руку на женщину, надо от него бежать. Это совет адвоката. Неважно – молодой человек, сожитель, муж – если он только начинает кричать, контролировать каждый шаг женщины – его надо гнать", – заключила она.