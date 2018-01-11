В Госдуме предложили ввести охранный ордер для защиты от домашних побоев

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В Госдуме предложили ввести охранный ордер для защиты от домашнего насилия, сообщает Агентство "Москва".

Депутат Оксана Пушкина рассказал, что охранный ордер обяжет того, кто наносил побои, уйти из дома. "Нас не волнует, куда он уходит. Он уходит и не имеет права подходить до суда", – сказала она.

По словам парламентария, такая система уже действует в Белоруссии и Казахстане. По мнению депутата, охранный ордер может стать превентивной и предупредительной мерой при семейном насилии.

В феврале прошлого года Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. Теперь за первый случай побоев предусмотрена административная ответственность. К уголовной будут привлекаться лишь те граждане, которые совершили правонарушение повторно.