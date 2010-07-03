Две трети россиян оправдывают домашнее насилие

"Вечер": две трети россиян оправдывают насилие

Исследование, посвященное домашнему насилию, показало, что каждый десятый российский мужчина считает избиение жены нормой. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Социологи из агентства "Михайлов и Партнеры. Аналитика" поинтересовались, сколько людей считают, что женщины сами провоцируют насилие внешним видом или поведением. Оказалось, что такого мнения придерживаются две трети опрошенных.

При этом почти 40% считают домашнее насилие одной из важнейших социальных проблем. Еще 31% респондентов решили, что эта проблема требует решения на уровне государства, а 29% высказались за общественное обсуждение.

Исследование проводилось в марте 2019 года по телефону. В нем приняли участие 1792 человека.

