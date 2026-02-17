Форма поиска по сайту

17 февраля, 18:20

Общество
Эксперт Ансталь: осмотр с фонариком поможет найти скрытые камеры в номере отеля

Эксперт рассказала, как обнаружить скрытые камеры в номере отеля

Фото: 123RF.com/wirestock

Визуальный осмотр с фонариком позволит найти скрытые камеры в номере отеля, рассказала Москве 24 руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь.

Такой комментарий она дала после сообщений о том, что в Китае стали популярны видео и онлайн-трансляции со скрытых камер из гостиничных номеров. Утверждалось, что неизвестные заранее заезжают в отели и устанавливают миниатюрные камеры в скрытых местах с видом на кровать. Затем интимные видео продаются в Сети. При этом ролики с девушками славянской внешности помечаются отметкой russians.

Чтобы обезопасить себя, Ансталь посоветовала сначала зашторить окна и выключить свет, а затем при помощи фонарика, который может быть даже встроен в смартфон, аккуратно просветить все помещение. Даже самые небольшие камеры будут давать блик, что позволит их найти.

"Еще один метод – проверка через камеру телефона. В темноте посмотрите через нее на предметы, которые вызывают подозрение. Инфракрасная подсветка камеры будет отображаться на экране смартфона как светящаяся точка", – указала блогер.

Еще одним способом является анализ Wi-Fi-сетей. Если специальное приложение показывает, что к интернету подключены устройства с названиями Cam, Camera или что-то подобное, то это может быть поводом подробнее изучить подозрительные объекты.

"Если есть подозрения, что камера находится за зеркалом, нужно приложить палец или карандаш к поверхности. Если между отражением и предметом нет зазора – это одностороннее зеркало, и с обратной стороны за человеком могут наблюдать", – указала Ансталь.

По словам блогера, обычно камеры встраивают в какие-либо бытовые предметы – часы, розетки, USB-зарядки, датчики дыма, любые мелкие отверстия, которые обеспечивают хороший обзор и остаются незаметными.

Ранее бармен из Лас-Вегаса установил в женском туалете ресторана несколько скрытых камер. Устройство, выглядевшее как зарядка, нашла одна из посетительниц. Мужчина была задержан, ему предъявили обвинения в незаконном подглядывании и в производстве сексуального контента.

обществотуризмэксклюзив

Яндекс.Метрика