В Бразилии отчим шантажировал падчерицу снимками со скрытой камеры

Фото: ultimosegundo.ig.com.br

В Бразилии полиция задержала мужчину, который угрожал 13-летней падчерице опубликовать ее обнаженные фотографии, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание Ultimosegundo.

Инцидент произошел в муниципалитете Дуки-ди-Кашиас. По данным правоохранителей, скрытая камера была установлена в ванной во время ремонта.

После получения интимных фотографий школьницы мужчина создал фейковый аккаунт в соцсети и начал ее шантажировать. При этом не уточняется, что именно требовал злоумышленник за сохранение снимков в тайне.

Как пишет издание, девочка рассказала о случившемся матери, и та обратилась в полицию. Мужчину арестовали за изготовление и хранение на электронных устройствах детской порнографии.

Ранее в США учительницу приговорили к 1,5 года лишения свободы за совращение ученика. По данным СМИ, слухи об их отношениях распространялись в школе, администрация также делала паре выговор. Суд установил, что учительница и ученик вступали в интимную связь не менее пяти раз.