В Лондоне экс-ведущий BBC получил условный срок за хранение детской порнографии

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Бывший ведущий английского филиала корпорации BBC Хью Эдвардс получил шесть месяцев условного срока за хранение детской порнографии. Решение вынес Вестминстерский магистратский суд Лондона, сообщает RT со ссылкой на телеканал Sky News.

С декабря 2020 по август 2021 года бывший ведущий заплатил 1,5 тысячи евро педофилу Алексу Уильямсу в обмен на 41 изображение, 7 из которых "самого серьезного характера", подчеркнули в СМИ.

По данным дела, большинству детей на фотографиях от 13 до 15 лет, однако возраст ребенка на одном из снимков составлял от 7 до 9 лет.

Суд Лондона также назначил бывшему ведущему 25 сессий медицинской реабилитации, выплаты жертвам в размере 3,1 тысячи евро. Помимо этого, Эдвардса на семь лет занесут в список лиц, осужденных за преступления сексуального характера.

Ранее суд Торонто приговорил 83-летнего канадского модельера Питера Нюгарда к 11 годам тюремного заключения за сексуальное насилие. Иск на него подали 57 женщин. Из материалов дела следует, что двум женщинам на момент преступления было 14 лет. Иск также поступил от сыновей Нюгарда, которые заявили, что знакомый отца по его указанию совершил над ними насильственные действия сексуального характера в подростковом возрасте.