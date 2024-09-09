Канадский модельер Нюгард приговорен к 11 годам тюрьмы за сексуальное насилие

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Суд Торонто приговорил 83-летнего канадского модельера Питера Нюгарда к 11 годам тюремного заключения за сексуальное насилие, передает телеканал CTV.

Он был задержан в середине декабря 2020 года в Виннипеге по запросу США, поэтому с учетом уже проведенного под стражей времени Нюгарду предстоит отсидеть чуть меньше семи лет. Модельера признали виновным присяжные осенью 2023-го. При этом прокуратура требовала для него 15 лет заключения.

Нюгарда обвиняют в изнасилованиях, торговле людьми и вымогательствах на территории Штатов, Канады и Багамских Островов. Иск на него подали 57 женщин. Некоторые эпизоды, по утверждению потерпевших, произошли еще в 1977 году, при этом двум женщинам на момент преступления было 14 лет.

Также отдельный иск поступил и от двух сыновей миллиардера, которые заявляли, что знакомый их отца по его прямому указанию совершил над ними насильственные действия сексуального характера в подростковом возрасте. Сам же Нюгард отрицал все обвинения.

Ранее в Канаде 40-летнюю учительницу католической школы Антония Великого обвинили в изнасиловании подростков. Женщина была арестована, в ее деле 18 пострадавших. В течение 16 лет работы в католической школе Келли-Энн Дженнингс вступила в сексуальные отношения с 18 подростками. Учительницу обвиняют в сексуальных домогательствах, изнасиловании малолетних и хранении детской порнографии. В полицию на нее заявил один из учеников школы.