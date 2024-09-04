В Грузии началась разработка электронного реестра педофилов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Власти Грузии смогут ограничивать в правах преступников и вести за ними наблюдение с помощью электронного реестра осужденных за педофилию и сексуальные вымогательства, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Специальной следственной службы.

Там отметили, что реестр поможет создать безопасную среду для детей и подростков и снизить количество случаев педофилии. В электронную сводку внесут данные о гражданах, которые были осуждены за сексуальное вымогательство и шантаж с использованием материалов личной жизни. Управление следственной службы считает, что благодаря этому можно будет следить за поведением этих людей и предотвращать возможные правонарушения.

По данным ведомства, инициатива создана в связи с тем, что преступники через поддельные аккаунты в социальных сетях входят в доверительный круг детей и подростков. Под особое внимание правоохранительных органов подпадают граждане, которые обманом получали, а после распространяли интимные фотографии детей. Для таких лиц следственная служба планирует ввести особые меры регулирования ситуации – запрет на жизнь с несовершеннолетними, приближение к школам и садам менее чем на 30 метров, а также запрет на преподавание не достигшим 18 лет и другое.

После занесения в реестр гражданин обязан будет посещать следственный орган, где сотрудники проверят его по месту жительства и соответствующую информацию.

В 2023 году в России первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова выступила с инициативой за введение пожизненного ограничения свободы и ношения системы отслеживания для граждан, осужденных за педофилию. Письмо с предложением она направила на имя главы СК РФ Александра Бастрыкина.