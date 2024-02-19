В России предложили предоставлять адвоката пострадавшим от насилия детям

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При совершении в отношении несовершеннолетнего преступлений против половой неприкосновенности необходимо привлекать к защите пострадавшей стороны адвоката. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на письмо первому зампреду комитета ГД по защите семьи Татьяне Буцкой от уполномоченной по правам ребенка в Татарстане Ирины Волынец.

Как сообщила в обращении омбудсмен, статистика подобных преступлений в РФ вызывает обеспокоенность, особенно когда это происходит при попустительстве матери, отца или опекуна. Кроме того, по ее словам, несовершеннолетние еще не могут правильно оценивать ситуацию, а законные представители могут намеренно скрывать эти случаи.

В настоящее время в рамках уголовно-процессуального кодекса адвокат предоставляется тогда, когда ребенку еще не исполнилось 16 лет, только по ходатайству его законного представителя.

В связи с этим Волынец предложила внести поправки в части 2.1. статьи 45 УПК РФ, а именно включить туда обязательное привлечение адвоката с момента регистрации заявления о преступлении. При этом законного представителя могут отстранить от участия в деле, если суд или следователь признают его действия противоречащими интересам ребенка.

"Будет реализована одна из основных задач уголовного судопроизводства, которая заключается в максимальной защите прав и интересов несовершеннолетних", – сказано в письме.

Также Волынец отметила, что расходы на адвоката должны быть компенсированы за счет средств федерального бюджета с последующим взысканием их с осужденного.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила рассмотреть инициативу о введении пожизненного ограничения свободы и ношения электронных браслетов с системой отслеживания местоположения для тех, кто был осужден за педофилию.

По ее информации, в РФ увеличивается число преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. По данным Генпрокуратуры, в 2010 году было зафиксировано 9,5 тысячи подобных преступлений, в 2021 году – уже 16,8 тысячи.



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