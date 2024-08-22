В ГД внесут проект о лишении мигрантов гражданства РФ за насилие сексуального характера

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" предлагают лишать мигрантов российского гражданства за насильственные действия сексуального характера, сообщает РИА Новости.

Парламентарии планируют внести в Госдуму законопроект, расширяющий перечень преступлений, совершение которых влечет прекращение гражданства РФ. Проект также предлагает лишать гражданства за посягательство на жизнь и применение насилия в отношении представителя власти.

Лидер партии Сергей Миронов пояснил, что из-за боязни перед мигрантами женщины в некоторых российских городах все чаще опасаются выходить на улицу по вечерам. Он назвал эту проблему острой.

Сегодня иностранцы могут лишиться приобретенного гражданства РФ за преступления террористической и экстремистской направленности, захват заложников, организацию незаконного вооруженного формирования, за распространение фейков о российской армии, за шпионаж и госизмену.

Депутаты ГД РФ в настоящее время рассматривают 28 законодательных инициатив в сфере миграционной политики. Шесть законопроектов были внесены на рассмотрение в августе, а в текущем году Госдума уже приняла шесть подобных законов. Предлагается ограничить иностранцам занятие определенными видами деятельности, включая сферу медицины и образования, а также ввести для них обязательное взятие отпечатков пальцев при въезде в РФ.