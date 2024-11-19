WCNC-TV: в США учительницу посадили на 1,5 года за совращение 18-летнего ученика

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Учительницу из американского штата Северная Каролина приговорили к 1,5 года тюрьмы за совращение ученика, сообщает "Радио 1" со ссылкой на WCNC-TV.

По данным СМИ, 27-летнюю Габриэлу Ньюфелд арестовали в ноябре 2023 года после того, как в полицию обратилась мать пострадавшего. Она узнала, что ее сын не посетил тренировку по регби. Используя специальное приложение, женщина вычислила местонахождение сына. Оказалось, что он в парке.

Чтобы узнать, что отвлекает сына от спорта, мать отправилась на место, указанное в приложении. Там она увидела учительницу, которая занималась сексом с 18-летним учеником в своей машине. На место оперативно прибыла полиция, которая арестовала Ньюфелд на месте преступления.

Позже выяснилось, что отношения Ньюфелд и несовершеннолетнего давно вызывали вопросы. По школе ходили слухи о возможном романе, администрация устраивала паре выговор. Суд установил, что ученик и учительница вступали в интимную связь не менее пяти раз.

Закон Северной Каролины запрещает сексуальный контакт взрослым и лицом 18 лет, если оба не состоят в браке.

Ранее суд в США признал 27-летнюю дочь мэра города Веллстон Эмму Дилейни Хэнкок виновной в совращении 15-летнего школьника. Правоохранители задержали Хэнкок весной 2023 года. Следствие предположило, что она в течение нескольких месяцев состояла в отношениях с учеником, пока работала учительницей в местной школе. Издание сообщает, что в этот период Хэнкок трогала и рассматривала тело школьника.

До этого в Канаде 40-летнюю учительницу католической школы Антония Великого обвинили в изнасиловании подростков. В течение 16 лет работы в католической школе Келли-Энн Дженнингс вступила в сексуальные отношения с 18 подростками. Учительницу обвиняют в сексуальных домогательствах, изнасиловании малолетних и хранении детской порнографии. В полицию на нее заявил один из учеников школы.