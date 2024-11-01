Дочь мэра города Веллстон в США признана виновной в совращении школьника

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В США суд признал виновной в совращении 15-летнего школьника 27-летнюю дочь мэра города Веллстон Эмму Дилейни Хэнкок, сообщает RT со ссылкой на KFOR.

Правоохранители задержали Хэнкок весной 2023 года. Следствие предположило, что она в течение нескольких месяцев состояла в отношениях с учеником, пока работала учительницей в местной школе. Издание сообщает, что в этот период Хэнкок трогала и рассматривала тело школьника.

Ранее в Канаде 40-летнюю учительницу католической школы Антония Великого обвинили в изнасиловании подростков. В течение 16 лет работы в католической школе Келли-Энн Дженнингс вступила в сексуальные отношения с 18 подростками. Учительницу обвиняют в сексуальных домогательствах, изнасиловании малолетних и хранении детской порнографии. В полицию на нее заявил один из учеников школы.