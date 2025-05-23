WKRC-TV: в США арестован бармен, установивший камеру в женском туалете ресторана

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В Соединенных Штатах правоохранители задержали бармена из Лас-Вегаса, установившего в женском туалете ресторана несколько скрытых камер. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на телеканал WKRC-TV.

Камеру, которая выглядела как зарядное устройство, обнаружила одна из посетительниц заведения.

"Сотрудники правоохранительных органов изъяли карту памяти и обнаружили на ней видео, на которых посетительницы заведения пользовались туалетом. Они выяснили, кто установил камеру и задержали его", – говорится в сообщении.

В итоге бармену предъявили обвинения в незаконном подглядывании и в производстве сексуального контента.

Ранее на юго-западе Китая женщина установила скрытые камеры в съемной квартире, где ее муж встречался с любовницей, и затем публиковала видео в интернете.

В СМИ рассказали, что скрытую камеру обнаружила новая возлюбленная мужчины. Женщина обратилась в суд, потребовав, чтобы семья больше не нарушала ее право на неприкосновенность частной жизни.

По данным издания, любовница требовала извинений и компенсации за моральный ущерб. Супруга, в свою очередь, объяснила свой поступок тем, что хотела таким образом положить конец изменам мужа.