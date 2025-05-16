В Москве задержан развративший школьницу мужчина

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Правоохранители взяли под стражу мужчину, который обвиняется в развращении 13-летней девочки, передает пресс-служба столичного СК.

Следствие выяснило, что инцидент произошел 15 мая. В тот день фигурант, находясь недалеко от жилого дома, расположенного на Энергетической улице, совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней.

После случившегося девочка рассказала обо всем родителям, которые и обратились за помощью к полицейским.

В результате правоохранители возбудили уголовное дело, в рамках расследования которого удалось быстро установить личность подозреваемого и задержать его. В настоящее время с ним проводятся необходимые следственные мероприятия.

Ранее в Санкт-Петербурге был заключен под стражу адвокат Виталий Григорьев, который обвиняется в развращении своей семилетней дочери. В ходе допроса, комментируя фотографии, на которых его дочь запечатлена без одежды, задержанный отметил, что у всех есть подобные фото из детства. Он подчеркнул, что у него не было злого умысла.

До этого столичный суд приговорил мужчину к 15,6 года колонии особого режима за совращение восьми несовершеннолетних. С апреля 2022 года он вел переписку с 13-летней девочкой в соцсети, обсуждая интимные темы и предлагая за деньги участвовать в сексуальных действиях.

