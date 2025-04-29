СК запросил арест трех обвиняемых в насилии над девушкой в московском ТЦ

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Следователи требуют ареста трех мужчин, обвиняемых в насилии над девушкой в торговом центре на востоке Москвы, передает пресс-служба СК России.

Правоохранители выяснили, что инцидент произошел 26 апреля в ТЦ, расположенном на Зеленом проспекте. Находясь там, злоумышленники совершили насильственные действия сексуального характера в отношении незнакомой им 18-летней девушки.

В результате следователи возбудили уголовное дело по соответствующей статье, в рамках расследования которого фигуранты были задержаны. К настоящему моменту с ними провели следственные мероприятия и предъявили обвинения.

С ходатайством об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу следователи планируют обратиться в суд в ближайшее время.

Ранее стало известно, что по обвинению в совершении преступления против половой неприкосновенности перед судом предстанет водитель такси. Инцидент произошел 9 февраля в машине на Нижегородской улице. Мужчина, угрожая убийством и применяя физическую силу, совершил в отношении пассажирки сексуальное насилие.