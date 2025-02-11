Житель Удмуртии был осужден за надругательство над малолетней дочерью

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46-летний житель Удмуртии осужден за надругательство над несовершеннолетней дочерью. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, мужчина не раз совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своего ребенка, которому еще не исполнилось 14 лет. Сама девочка не понимала, что с ней делал отец. В результате суд признал вину отца несовершеннолетней дочери и назначил ему 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Кроме того, суд обязал мужчину возместить дочери компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей. Сотрудники полиции также обратили внимание на органы опеки, которые реализовывали свои обязанности ненадлежащим образом. Причастным к этому инциденту работникам опеки вынесли частные постановления.

Ранее был задержан мужчина в подмосковном Орехове-Зуеве. Правоохранители предварительно выяснили, что 34-летний злоумышленник изнасиловал малолетних девочек в одном из заброшенных зданий города.

Ему предъявлено обвинение по статьям "Изнасилование", "Насильственные действия сексуального характера" и "Развратные действия". Суд арестовал фигуранта до 28 марта.

