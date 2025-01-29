Суд в Подмосковье арестовал фигуранта дела об изнасиловании двух девочек

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Орехово-Зуевский городской суд Подмосковья отправил в СИЗО уроженца Брянской области, подозреваемого в изнасиловании и других половых преступлениях против двух девочек, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные судебной инстанции.

В заключении он пробудет до 27 марта, уточнили в ведомстве.

Фигурант был задержан накануне. Предварительно следователи выяснили, что 34-летний мужчина изнасиловал малолетних девочек в одном из заброшенных зданий города.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по нескольким статьям – "Изнасилование", "Насильственные действия сексуального характера" и "Развратные действия".