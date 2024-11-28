The Guardian: отец любовника принцессы Дианы заподозрен в изнасиловании более 100 женщин

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Отец Доди Аль-Файеда, возлюбленного принцессы Дианы, Мохаммед Аль-Файед возможно изнасиловал более чем 111 женщин за 40 лет, заявили правоохранительные органы. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на The Guardian.

Бывшего владельца элитного магазина Harrods в Найтсбридже обвиняют в преступлениях, которые он совершил в период с 1977 по 2014 год. По словам сотрудников правоохранительных органов, они уже изучили более 50 тысяч страниц доказательств, включая показания потерпевших и информацию о последствиях. Полиция заявила, что самой младшей жертве было 13 лет.

В рамках расследования по делу Аль-Файеда пять человек рассматриваются как возможные помощники. В прошлом месяце издание опубликовало информацию о том, что сотрудники полиции, замешанные в коррупционных схемах, помогали мужчине в преследовании его подчиненных, включая молодую женщину, которая отвергла сексуальные домогательства владельца Harrods.

Представитель полиции Лондона заявил, что в отдел поступили жалобы на качество расследований за тот период. Однако правоохранители пока не решили, нужно ли поручить своим сотрудникам провести расследование в отношении одного из крупнейших подразделений полиции Великобритании.

Отмечается, что полиция проводит исследование, чтобы определить, были ли важные детали в ходе предыдущих расследований.

В списке из 111 предполагаемых случаев жестокого обращения 21 женщина обратилась в полицию в период с 2005 года до смерти Аль-Файеда в 2023 году. Еще 90 женщин заявили о себе после выхода документального фильма о мужчине на телеканале Би-би-си в сентябре.

Командир Стивен Клейман из специализированного отдела по борьбе с преступностью лондонской полиции призвал всех, кто столкнулся с подобными ситуациями, рассказать о своем опыте.

"Это расследование направлено на то, чтобы дать оставшимся в живых возможность высказаться, несмотря на то что Мохаммеда Аль-Файеда уже нет в живых, чтобы предстать перед судом. Однако в настоящее время мы разыскиваем всех лиц, подозреваемых в причастности к его преступлению, и мы намерены добиться справедливости", – также отметил Клейман.

В ходе расследования специалисты из Управления профессиональных стандартов пытаются выяснить, были ли какие-либо действующие или бывшие работники метрополитена вовлечены в незаконную деятельность.

Детективы анализируют показания бывшего руководителя службы безопасности магазина Knightsbridge Боба Лофтуса, который заявлял, что один из бывших работников Met получал эксклюзивные корзины для покупок, когда оказывал Аль-Файеду особенно ценную помощь. Информацию подтвердил Имон Койл, который был заместителем Лофтуса.

"Столичная полиция намерена тщательно изучить всю информацию, касающуюся исторических обвинений в деле Мохаммеда Аль-Файеда, включая оценку нашим Управлением профессиональных стандартов любых признаков неправомерного поведения полиции", – подчеркнул представитель полиции.

Ранее Аль-Файеда обвинили в изнасиловании шесть австралиек. Пять женщин работали в Harrods, а еще одна – на поставщика для этого элитного магазина. Правозащитник женщин Брюс Драммонд утверждает, что всем пострадавшим от действий Аль-Файеда было на тот момент от 20 до 30 лет.

Кроме того, несколько девушек признались, что их заставляли проходить инвазивные медицинские обследования, в ходе которых проверяли на заболевания, передающиеся половым путем. Результаты же отправляли самому Аль-Файеду.