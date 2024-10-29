Daily Star: P. Diddy обвинили в изнасиловании 10-летнего мальчика

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Рэпера P. Diddy (настоящее имя – Шон Комбс. – Прим. ред.) обвинили в изнасиловании 10-летнего мальчика в 2005 году в Нью-Йорке, пишет Daily Star.

Как говорится в материале издания, мальчик прошел у P. Diddy прослушивание, однако рэпер "накачал его наркотиками и изнасиловал".

По данным журналистов, наркотики могли быть в газировке, которой он угостил мальчика. После произошедшего рэпер якобы приказал ему никому не рассказывать о произошедшем, угрожая расправой.

P. Diddy был арестован 16 сентября в США после предъявления ему обвинений в насилии и торговле людьми. Как говорится в обвинительном заключении, артист устраивал вечеринки, где раздавал гостям запрещенные вещества и принуждал их к половым актам с работниками секс-индустрии.

При этом адвокаты музыканта просили назначить ему домашний арест под залог в размере 50 миллионов долларов, однако его было решено оставить под стражей.

Суд над рэпером назначен на 5 мая 2025 года.