RadarOnline: певец Джастин Бибер почти не ест на фоне скандала с P. Diddy

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Певец Джастин Бибер сильно похудел на фоне скандала с рэпером P. Diddy (настоящее имя – Шон Комбс. – Прим. ред.), с которым музыкант сотрудничал с 13 лет. Об этом сообщает RadarOnline со ссылкой на источник.

"Парень почти не ест, достаточно взглянуть на него, чтобы понять это", – сказал собеседник издания.

По словам источника, Бибер боится, что журналисты обнародуют информацию о его связях с P. Diddy. Супруга певца Хейли помогает ему справиться с непростым периодом. Однако модель надеется, что муж пройдет курс психотерапии на фоне случившегося.

В СМИ уже возникали слухи, что в подростковом возрасте Бибер якобы подвергся насилию со стороны рэпера. При этом отмечалось, что певец готов рассказать о вечеринках, если это может помочь другим людям.

P. Diddy был арестован 16 сентября в США после предъявления ему обвинений в насилии и торговле людьми. Как говорится в обвинительном заключении, артист также устраивал вечеринки, где раздавал гостям запрещенные вещества и принуждал их к половым актам с работниками секс-индустрии.

Позже в отношении музыканта были поданы еще шесть заявлений. Их авторы отмечают, что P. Diddy и его соратники спаивали их алкоголем, а затем совершали насильственные действия сексуального характера. Так, одной из жертв стал бывший работник магазина мужской одежды. Его уволили после того, как он рассказал начальству о случившемся.

Спустя время против P. Diddy были поданы еще шесть новых исков, в которых впервые выдвинуты обвинения в адрес других знаменитостей, появлявшихся на его вечеринках. Авторами заявлений стали три женщины и трое мужчин.

Защита музыканта просила назначить ему домашний арест под залог в размере 50 миллионов долларов, однако его было решено оставить под стражей. Суд над рэпером P. Diddy запланирован на 5 мая 2025 года.