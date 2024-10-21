Другие звезды впервые подверглись обвинениям в исках, поданных против рэпера P. Diddy

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Шесть новых исков были поданы в США против рэпера P. Diddy (настоящее имя – Шон Комбс. – Прим. ред.). В них впервые выдвинуты обвинения в адрес других знаменитостей, которые появлялись на его вечеринках, передает телеканал CNN со ссылкой на судебные документы.

Авторами новых исков стали три женщины и трое мужчин. При этом имена звезд, которые фигурируют в данных заявлениях, не называются.

Женщина, которая подала один из новых исков, утверждает, что была несовершеннолетней, когда музыкальный продюсер совершил над ней насильственные действия сексуального характера. По ее словам, это произошло в 2000 году. На тот момент ей было 13 лет.

Она получила приглашение на вечеринку музыканта, которая была организована в Нью-Йорке. На мероприятии выпила какой-то напиток, после чего начала испытывать сонливость. Тогда она ушла в одну из комнат, чтобы уединиться. К девушке пришли P. Diddy и двое неназванных знаменитостей. По словам женщины, она подверглась насилию со стороны не только рэпера, но и одного из других звезд.

P. Diddy был арестован 16 сентября в США после предъявления ему обвинений в насилии и торговле людьми. В обвинительном заключении говорится, что артист также устраивал развратные вечеринки под названием Freak Offs, где раздавал гостям запрещенные вещества и принуждал их к половым актам с работниками секс-индустрии. Рэпер находится под стражей в федеральной тюрьме Бруклина.

Позже в отношении музыканта были поданы еще шесть заявлений. Авторы исков отмечают, что музыкант и его соратники спаивали их алкоголем, а затем совершали насильственные действия сексуального характера. Так, одной из жертв стал бывший работник магазина мужской одежды. Его уволили после того, как он рассказал начальству о случившемся.

Защита музыканта просила назначить ему домашний арест под залог в размере 50 миллионов долларов, однако его было решено оставить под стражей. Суд над рэпером запланирован на 5 мая 2025 года.