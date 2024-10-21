Newsweek: адвокаты Diddy запросили запрет на публичные заявления для его возможных жертв

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Адвокаты рэпера P. Diddy (настоящее имя – Шон Комбс. – Прим. ред.) запросили судебный запрет на публичные заявления для возможных жертв артиста, сообщает издание Newsweek.

Документ они подали в воскресенье, 20 октября. Из него следует, что поток заявлений может вызвать предубеждения у потенциальных судей. При этом, как пишет издание, юристы исполнителя также призвали ограничить внесудебные высказывания и адвокатов предполагаемых жертв, так как их заявления якобы существенно влияют на право Комбса на справедливый суд.

P. Diddy был арестован 16 сентября в США после предъявления ему обвинений в насилии и торговле людьми. В обвинительном заключении говорится, что артист также устраивал развратные вечеринки под названием Freak Offs, где раздавал гостям запрещенные вещества и принуждал их к половым актам с работниками секс-индустрии. Рэпер находится под стражей в федеральной тюрьме Бруклина.

Позже в отношении музыканта были поданы еще шесть заявлений. Авторы исков отмечают, что музыкант и его соратники спаивали их алкоголем, а затем совершали насильственные действия сексуального характера. Так, одной из жертв стал бывший работник магазина мужской одежды. Его уволили после того, как он рассказал начальству о случившемся.

Защита музыканта просила назначить ему домашний арест под залог в размере 50 миллионов долларов, однако его было решено оставить под стражей. Суд над рэпером запланирован на 5 мая 2025 года.

Против исполнителя 21 октября было подано еще шесть новых исков, в которых были впервые выдвинуты обвинения в адрес других знаменитостей, появлявшихся на его вечеринках. Авторами заявлений стали три женщины и трое мужчин. При этом имена звезд, которые фигурируют в данных заявлениях, не называются.