AP: федеральные агентства в США начали расследование в тюрьме, где содержится P. Diddy

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Американские федеральные агентства начали "межведомственное расследование" в тюрьме, где содержится музыкант P. Diddy (настоящее имя – Шон Комбс), передает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на заявление, оказавшееся в его распоряжении.

Согласно документу, решение о расследовании было принято на фоне возрастающего внимания общественности к этой тюрьме из-за "ужасающих условий, разгула насилия и многочисленных смертей". В результате в тюрьме должна быть восстановлена "безопасная среда как для сотрудников, так и для заключенных".

P. Diddy был арестован 16 сентября в США после предъявления ему обвинений в насилии и торговле людьми. Как говорится в обвинительном заключении, артист устраивал вечеринки, где раздавал гостям запрещенные вещества и принуждал их к половым актам с работниками секс-индустрии.

Позже в отношении музыканта были поданы еще шесть заявлений, в которых рассказывается, что P. Diddy и его соратники спаивали алкоголем людей, а затем совершали насильственные действия сексуального характера.

Адвокаты музыканта просили назначить ему домашний арест под залог в размере 50 миллионов долларов, однако его было решено оставить под стражей. Суд над рэпером состоится 5 мая 2025 года.