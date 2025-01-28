Задержан подозреваемый в изнасиловании двух девочек в подмосковном Орехове-Зуеве

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Полицейские задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании и других половых преступлениях против двух девочек в подмосковном городе Орехово-Зуево, сообщает пресс-служба областного управления СК РФ.

Предварительно установлено, что 34-летний уроженец Брянской области изнасиловал малолетних девочек в одном из заброшенных зданий города. По данному факту возбуждено уголовное дело, согласно статьям 131, 132 и 135 УК РФ ("Изнасилование", "Насильственные действия сексуального характера" и "Развратные действия").

"В настоящее время с задержанным работает следователь. Устанавливаются все обстоятельства", – заключило следствие.

В октябре прошлого года в США неизвестный мужчина пробрался в дом к женщине и стоял у ее кровати. Мужчину задержали, им оказался ранее судимый за проникновение со взломом и попытки сексуального насилия. СМИ отмечали, что американец забирался ночью в дома женщин, наблюдал за ними, иногда трогал их и занимался эксгибиционизмом.

