Oregon Live: незнакомец ночью пробрался в дом американки и стоял возле ее кровати

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Незнакомец пробрался в дом к жительнице США и стоял около ее кровати. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Oregon Live.

По данным СМИ, 50-летняя Энн Клайн из Портланда проснулась 27 октября около 04:00. Открыв глаза, она увидела стоящего над ней незнакомца. На нем была голубая вязаная шапка, светлая кофта и темные джинсы.

Женщина спросила, что он делает в ее доме. Мужчина ответил, что якобы проживает в нем, так как она сдала ему комнату. После этого Клайн позвонила в полицию, а незнакомец начал стирать отпечатки пальцев с дверных ручек, а затем вышел через боковую дверь, говорится в материале.

Злоумышленником оказался 39-летний Брэндон Брэдли Белл, который ранее был судим за проникновение со взломом и попытки сексуального насилия. Как утверждают журналисты, мужчина забирался ночью в дома женщин, наблюдал за ними во сне, иногда трогал их и занимался эксгибиционизмом. Белл отсидел шесть лет в тюрьме, теперь ему грозит новый срок.

Ранее четверо мужчин в возрасте от 16 до 27 лет незаконно проникли в одну из квартир дома в Россошанском проезде в Москве. Там они напали на двух женщин и изнасиловали их.

Злоумышленники задержаны, возбуждено уголовное дело по статье о разбое, совершенном с незаконным проникновением в жилище, и об изнасиловании. Нападавших заключили под стражу.