Депутат Чаплин: сигнализация и видеокамеры являются лучшей зашитой дачи от воров

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Лучшим способом для защиты дачи и приусадебного участка от воров являются сигнализация и видеокамеры. Об этом сообщает News.ru, ссылаясь на депутата Госдумы, главу Союза дачников Подмосковья Никиту Чаплина.

"Установите сигнализацию с датчиками (движения. – Прим. ред.) высокой чувствительности на дверях дома, окнах и вентиляционных отверстиях. Подключите систему к своему гаджету, чтобы всегда быть в курсе происходящего", – указал он.

Чаплин также посоветовал дачникам установить мощные светильники с датчиками движения вокруг дачи. Они будут включаться автоматически, когда кто-то будет рядом с участком, что отпугнет воров и создаст видимость присутствия там людей.

Кроме того, необходимо заменить замки на дверях и воротах, а также установить дополнительные, отметил депутат. По его словам, нужно регулярно обходить дачу и устранять все возможные места проникновения, включая отверстия в заборе и слабые точки в зданиях.

"Следите за порядком за территорией, чтобы дача казалась заселенной и охраняемой. Подружитесь с соседями и попросите их сообщать о подозрительных лицах", – заключил он.

Ранее Чаплин предложил россиянам проверить и улучшить систему дренажа на своей даче. По его мнению, нужно сначала узнать зоны, где скапливается вода, а потом оборудовать там систему для отвода воды.

