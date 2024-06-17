Кабмин попросил доработать проект о превышении самообороны в своем доме

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Российское правительство попросило существенно доработать проект о возможности превышения самообороны в своем жилище. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв кабмина.

В правительстве отметили, что законопроект уже не получал поддержку кабмина в 2022 году и с того времени "концептуальных изменений не претерпел".

Ранее сообщалось о намерении депутатов внести в ГД законопроект, согласно которому необходимая самооборона может быть превышена при проникновении агрессора в дом. Изменения предлагается внести в УК РФ. Как рассказали авторы проекта, нарушение неприкосновенности жилища совершается по различным мотивам и может быть сопряжено с нанесением тяжких травм, вплоть до убийства.

До этого стало известно, что четверо мужчин в возрасте от 16 до 27 лет незаконно проникли в одну из квартир дома на Россошанском проезде, где напали на двух женщин и изнасиловали их. Злоумышленников задержали, возбуждено уголовное дело по статье о разбое, совершенном с незаконным проникновением в жилище, и об изнасиловании. Нападавших заключили под стражу.

