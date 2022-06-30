Судья рассказал, в каких случаях самооборона не повлечет уголовную ответственность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Судья Верховного суда РФ Олег Зателепин рассказал, в каких случаях за самооборону в жилище не привлекают к уголовной ответственности.

Он объяснил, что самооборона – это всегда действия в непредсказуемой ситуации, то есть человек не ожидает нападения и вынужден обороняться.

"Не несет уголовной ответственности защита от посягательств, в том числе ненасильственных, если был причинен средний или легкий вред здоровью, побои, все виды причинения вреда по неосторожности", – цитирует его ТАСС.

Судья обратил внимание на то, что превышением самообороны считается ситуация, когда нападавший умер или получил тяжкий вред здоровью. В этом случае будут накладываться меры уголовной ответственности, добавил он.

Ранее ВС расширил пределы самообороны при проникновении злоумышленников в дом. Так, человек может прибегать к самообороне даже в том случае, если злоумышленники только проникли в дом и не применяют к его жильцам физическое насилие.

По нормам, действующим ранее, самообороной могло считаться только применение силы в ответ на побои со стороны грабителей или другие проявления насилия. Теперь же для этого достаточно незаконного проникновения в жилье.

Также, согласно решению суда, самооборона наступает при наличии реальной угрозы жизни и здоровью, вне контекста проникновения в квартиру или дом. Например, это касается случаев, когда злоумышленник направляет на жертву оружие.