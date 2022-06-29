Возрастной ценз на покупку ряда видов оружия в РФ вырос до 21 года

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Минимальный возраст, с которого граждане РФ могут купить некоторые виды оружия, увеличился с 18 до 21 года, соответствующие поправки в закон "Об оружии" вступили в силу в среду.
Теперь граждане, не достигшие 21 года, не смогут купить охотничье, а также огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие самообороны.
Как уточняется, граждане до этого возраста могут приобрести оружие – они должны пройти либо проходить военную службу. Кроме того, возрастной ценз обошел граждан, имеющих воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции.
Помимо этого, требование не относится к представителям коренных малочисленных народов России, занимающихся традиционными промыслами, а также к гражданам, связанных профессиональной деятельностью с охотой.
В свою очередь, граждане, достигшие 18 лет, имею право на приобретение газового, спортивного, а заодно охотничьего гладкоствольного и нарезного оружия для занятий спортом, сигнального, а также холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с национальными костюмами народов России.
Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Вострецов одобрил идею снижения возраста уголовной ответственности до 12 лет. Он отметил рост количества преступлений и жестокости среди подростков. Вострецов также напомнил, что система наказаний существует не для наказания как такового, а для профилактики преступности.
Также первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов согласился с необходимостью повысить минимальный возраст продажи алкоголя. По словам депутата, употребление спиртных напитков приводит к привыканию на ранних стадиях развития организма. Тумусов выразил поддержку замминистру здравоохранения Олегу Салагаю.
Порог предлагается установить на уровне 21 года. Тумусов назвал этот возраст моментом, когда человек уже действительно взрослеет.
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