В Госдуме одобрили идею снижения возраста уголовной ответственности до 12 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Вострецов одобрил идею снижения возраста уголовной ответственности до 12 лет, передает Агентство "Москва".
Он отметил рост количества преступлений и жестокости среди подростков. Вострецов также напомнил, что система наказаний существует не для наказания как такового, а для профилактики преступности.
"Но при снижении возраста уголовной ответственности школы должны детям четко разъяснять, что если вы считаете себя взрослыми и можете вести себя очень развязно, то знайте, что будете нести за это ответственность", – подчеркнул Вострецов.
Депутат добавил, что ранее он инициировал закон о наказании родителей за плохое поведение в школах. По его словам, это было необходимо для защиты учителей.
"Снижая возрастной порог уголовной ответственности, надо усиливать и ответственность родителей, чтобы понимали: детей недостаточно родить, кормить, их нужно воспитывать", – заявил Вострецов.
Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов посчитал разумной идею сделать 31 декабря 2021 года выходным днем. Он отметил, что это нужно было сделать еще в прошлом году.
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