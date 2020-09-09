В Госдуме одобрили идею снижения возраста уголовной ответственности до 12 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Вострецов одобрил идею снижения возраста уголовной ответственности до 12 лет, передает Агентство "Москва".

Он отметил рост количества преступлений и жестокости среди подростков. Вострецов также напомнил, что система наказаний существует не для наказания как такового, а для профилактики преступности.

"Но при снижении возраста уголовной ответственности школы должны детям четко разъяснять, что если вы считаете себя взрослыми и можете вести себя очень развязно, то знайте, что будете нести за это ответственность", – подчеркнул Вострецов.

Депутат добавил, что ранее он инициировал закон о наказании родителей за плохое поведение в школах. По его словам, это было необходимо для защиты учителей.

"Снижая возрастной порог уголовной ответственности, надо усиливать и ответственность родителей, чтобы понимали: детей недостаточно родить, кормить, их нужно воспитывать", – заявил Вострецов.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов посчитал разумной идею сделать 31 декабря 2021 года выходным днем. Он отметил, что это нужно было сделать еще в прошлом году.