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Общество

11:47

В Госдуме оценили идею сделать 31 декабря выходным днем

власть общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов выразил мнение, что идея объявить 31 декабря 2021 года выходным днем является разумной. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, это можно было сделать еще в прошлом году.

"В декабре 2021 года наконец-то это будет, спустя два года. Это показывает, что мы, к сожалению, приходим к разумным решениям, но очень медленно. Это можно было бы отрегулировать еще в декабре прошлого года", – сказал Нилов.

С предложением сделать 31 декабря 2021 года выходным выступил Минтруд. Там отметили, что обновленный график дней отдыха формировался с учетом интересов организаций и различных категорий граждан, что позволит более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни.

В проекте постановления указано, что нерабочими также могут быть периоды с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября.

Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов в июне направил на отзыв в министерство труда законопроект о сокращении в 2021 году новогодних каникул. Сенатор заявил, что из-за последствий пандемии достаточно установить выходные с 1 по 3 января.

В Госдуме отмену длинных новогодних праздников не поддержали, отметив, что эта инициатива может вызвать негативную реакцию в обществе.

Минтруд предложил сделать 31 декабря 2021 года выходным

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