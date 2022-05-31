ВС расширил пределы самообороны при проникновении злоумышленников в дом

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Человек может прибегать к самообороне даже в том случае, если злоумышленники только проникли в дом и не применяют к его жильцам физическое насилие. Об этом говорится в соответствующем постановлении пленума Верховного суда.

По действующим нормам самообороной может считаться только применение силы в ответ на побои со стороны грабителей или другие проявления насилия. Теперь же для этого достаточно незаконного проникновения в жилье.

Также, согласно решению суда, самооборона наступает при наличии реальной угрозы жизни и здоровью, вне контекста проникновения в квартиру или дом. Например, это касается случаев, когда злоумышленник направляет на жертву оружие.

При этом в документе говорится, что если у суда есть сомнения относительно того, превысил ли человек пределы самозащиты, то решение необходимо трактовать в пользу обвиняемого.

В декабре 2021 года Владимир Путин подписал закон, который расширил полномочия сотрудников правоохранительных органов. Он предоставляет полицейским право проникать в различные помещения и на закрытые территории для задержания граждан, подозреваемых в совершении преступления или застигнутых на месте преступления.

Также стражи порядка получили возможность представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.

