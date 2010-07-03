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Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил против расширения пределов самообороны в России, передает ИА "НСН".

"Охранные ордера и закон о бытовом насилии к реальности не имеют отношения. Его пролоббировали те, кто хочет поживиться на богатеньких супругах, которые хотят развестись" – отметил Милонов, добавив, что они пытаются всеми способами запретить второму родителю приближаться к собственным детям.

"Если люди осуждены за превышение самообороны, значит, предел был превышен. И получается, что суды несправедливо дают наказания и сажают в тюрьму жертв бытового насилия", – добавил Милонов.

Депутат отметил, что в таком случае сидящие за грабеж люди могут заявлять, что они "жертвы экономического кризиса, безработицы", уточнив, что "так говорить неправильно".

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что предложение о расширении границ допустимой самообороны в России должны детально проработать эксперты. Он добавил, что после внесения новой инициативы в Госдуму начнется экспертная проработка материала.

Ранее Владимир Жириновский пообещал внести в парламент законопроект об изменении правил самообороны. По мнению депутата, действия, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия либо на защиту имущества, не являются превышением пределов самообороны.

Политик напомнил о случаях, когда граждане, защищавшие свою жизнь, семью и дом, сами оказывались в тюрьме из-за нормы о превышении пределов самообороны. В качестве примера он указал на законодательство США. Там, если человек незаконно проникает в дом, он должен понимать, что его могут убить, отметил парламентарий.

