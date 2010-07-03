Фото: depositphotos/artem_furman
Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил против расширения пределов самообороны в России, передает ИА "НСН".
"Охранные ордера и закон о бытовом насилии к реальности не имеют отношения. Его пролоббировали те, кто хочет поживиться на богатеньких супругах, которые хотят развестись" – отметил Милонов, добавив, что они пытаются всеми способами запретить второму родителю приближаться к собственным детям.
"Если люди осуждены за превышение самообороны, значит, предел был превышен. И получается, что суды несправедливо дают наказания и сажают в тюрьму жертв бытового насилия", – добавил Милонов.
Депутат отметил, что в таком случае сидящие за грабеж люди могут заявлять, что они "жертвы экономического кризиса, безработицы", уточнив, что "так говорить неправильно".
В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что предложение о расширении границ допустимой самообороны в России должны детально проработать эксперты. Он добавил, что после внесения новой инициативы в Госдуму начнется экспертная проработка материала.
Ранее Владимир Жириновский пообещал внести в парламент законопроект об изменении правил самообороны. По мнению депутата, действия, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия либо на защиту имущества, не являются превышением пределов самообороны.
Политик напомнил о случаях, когда граждане, защищавшие свою жизнь, семью и дом, сами оказывались в тюрьме из-за нормы о превышении пределов самообороны. В качестве примера он указал на законодательство США. Там, если человек незаконно проникает в дом, он должен понимать, что его могут убить, отметил парламентарий.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: