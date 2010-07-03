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Общество

07:27

Жириновский предложил смягчить правила самообороны

общество

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский внесет законопроект об изменении правил самообороны.

По мнению депутата, действия, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия либо на защиту имущества, не являются превышением пределов самообороны.

Жириновский подчеркнул, что зачастую граждане, которые защищали свою жизнь, семью и дом, сами оказываются в тюрьме из-за нормы о превышении пределов самообороны.

В качестве примера Жириновский указал на законодательство США. Там, если человек незаконно проникает в дом, он должен понимать, что его могут убить, отметил парламентарий.

"Человек в такой ситуации защищает себя, свою жизнь, жизнь близких, и судить его за это нельзя", – сказал автор законопроекта, сообщает газета "Известия".

Он добавил, что многолетняя статистика применения нормы в США свидетельствует, что в 98 процентах случаев жесткие меры самозащиты были абсолютно оправданны.

Ранее стало известно, что защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, просит о рассмотрении их дела с участием присяжных заседателей.

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