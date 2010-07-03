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Общество

13:50

Песков призвал дать экспертную оценку инициативе о расширении границ самообороны

власть общество

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Предложение о расширении границ допустимой самообороны в России должны детально проработать эксперты. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Это новая инициатива. После того как она будет внесена в Госдуму, начнется ее экспертная проработка, и потом уже будет формироваться какая-то позиция", – отметил представитель Кремля.

Ранее Владимир Жириновский пообещал внести в парламент законопроект об изменении правил самообороны. По мнению депутата, действия, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия либо на защиту имущества, не являются превышением пределов самообороны.

Политик напомнил о случаях, когда граждане, защищавшие свою жизнь, семью и дом, сами оказывались в тюрьме из-за нормы о превышении пределов самообороны. В качестве примера он указал на законодательство США. Там, если человек незаконно проникает в дом, он должен понимать, что его могут убить, отметил парламентарий.

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